Подготовительные курсы будут проводиться по химии, биологии, математике и английскому языку. Продолжительность — девять месяцев.





Слушатели будут приняты по итогам экзаменов. Занятия по каждому предмету будут проводиться три раза в неделю по полтора часа. Язык обучения — английский.

Стоимость курсов по одному предмету составляет 600 тысяч сумов в месяц.





Успешные слушатели будут приняты на программу AKFA University Part-Time Student (AUPS).

В рамках программы AUPS слушатели будут посещать специальные курсы в соответствии с учебным планом Университета AKFA. Уроки в рамках программы будут проходить параллельно со школьными занятиями. Студенты смогут обучаться в вузе во второй половине дня с учетом школьного расписания. При выполнении требований программы выпускники будут приняты на второй курс соответствующего факультета вуза.





Абитуриенты, желающие поступить на факультет медицины Университета AKFA, должны в обязательном порядке пройти курсы по трем предметам. Для поступления на другие факультеты нужно пройти курс по математике.

Для регистрации на подготовительные курсы необходимо заполнить онлайн-форму до 10 августа.

Подробную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−200−01−23.

Сайт: akfauniversity.org

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