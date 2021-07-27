Власти Саудовской Аравии объявили о том, что с 10 августа иностранцы могут прибыть в королевство для совершения малого паломничества — Умры. Об этом сообщило The Siasat Daily со ссылкой на Саудовское агентство новостей.

По данным издания, верующие будут приняты в страну с соблюдением всех необходимых мер предосторожности по коронавирусу.

В частности, прибывшие паломники должны иметь прививку от коронавируса одобренными в королевстве препаратами — Pfizer, Moderna, Johnson& Johnson, AstraZeneca, либо отрицательный ПЦР-тест. По прибытии невакцинированные паломники должны пройти трехдневный карантин, после чего сдать повторный ПЦР-тест на коронавирус.

Власти страны признают и китайские вакцины, но при этом после полной прививки необходимо сделать бустерную дозу (дополнительная доза, которая вводится через шесть месяцев после вакцинации) Pfizer, Moderna, Johnson& Johnson или AstraZeneca, пишет издание.

Напомним, в этом году большое паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине проходило с 17 по 22 июля. Принять участие в Хадже, как и в прошлом году, могли только жители королевства — всего около 60 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет и имеющие обе прививки одобренными в стране вакцинами.

Заместитель председателя Комитета по делам религий Дилшод Эшнаев ранее объяснил, почему в Узбекистане организацией паломничества хадж и умра занимается только Управление мусульман. По его словам, оказание этих услуг является «непосредственной работой управления, от которой организация не получает конкретной выгоды». Он не считает это монополией.