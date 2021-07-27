В четвёртый день летних Олимпийских игр в Токио в четырёх видах спорта выступили пять спортсменов из сборной Узбекистана.

Бокс. Среди боксёров в этот день на ринг вышел только Бобоусмон Батуров (-81 кг), который в 1/8 финала победил доминиканца Рогана Поланко — 4:0. В четвертьфинале узбекский боец встретится с представителем Великобритании Пэтом Маккормаком.

Бобоусмон Батуров.

Таэквондо. В этом направлении Узбекистан представляла только Светлана Осипова (+67 кг), которой противостояла спортсменка из Казахстана Жанзель Дениз. На последней секунде поединка при счёте 9:9 Осипова пропустила удар и проиграла. В случае выхода Дениз в финал у Светланы был бы шанс побороться за «бронзу», но казахстанская таэквондистка сошла с дистанции в четвертьфинале.

Светлана Осипова (справа).

Дзюдо. В мужских состязаниях Шарофиддин Болтабоев (-81 кг) вышел на татами против Хьюго Камбо из Вануату, которого победил иппоном. В 1/16 уроженец Каракалпакстана взял вверх над болгарином Ивайло Ивановым, но в четвертьфинале проиграл Шамилю Борчашвили из Австрии. У Болтабоева оставались шансы завоевать «бронзу», но в поединке против грузина Тато Григалашвили он также потерпел поражение.

Золотую медаль в этой весовой категории завоевал японец Таканори Нагасе.

Шарофиддин Болтабоев (слева).

Среди женщин сборную Узбекистана представила Фарангиз Ходжиева (-63 кг), которая в первом же бою уступила Сандрин Билье из Кабо-Верде. Ходжиева сохраняет шансы выступить в микст-направлении.

Плавание. Последним в четвёртый день Олимпиады в составе Узбекистана выступил Хуршиджон Турсунов. В заплыве на 100 метров вольным стилем узбекский спортсмен стал четвёртым, показав результат 50,14 секунд. Этого не хватило для выхода в полуфинал.

Хуршиджон Турсунов.

Состязания по академической гребле, где должны были выступить Шахбоз Холмирзаев и Собир Сафаралиев, перенесены из-за плохих погодных условий.

Узбекистан на момент публикации занимает 21-е место в турнирной таблице с одной золотой медалью.