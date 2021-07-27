Семнадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 30 июля, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. Такое решение принял кенгаш Сената на заседании 26 июля.

На заседании запланировано рассмотреть законы «Об обеспечении сейсмической безопасности населения и территории Республики Узбекистан», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Закона Республики Узбекистан «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием правовой охраны объектов интеллектуальной собственности», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности Счетной палаты Республики Узбекистан» и «О присоединении Республики Узбекистан к Международному соглашению по оливковому маслу и столовым оливкам (Женева, 9 октября 2015 года)».

Кроме того, сенаторы заслушают отчёт Кабинета министров об исполнении в первом полугодии Госпрограммы-2021, информацию министра внутренних дел о профилактике правонарушений и главы Госкомэкологии по вырубке деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

Сенат также планирует обсудить усиление парламентского контроля по работе с обращениями населения, утвердить Типовой регламент областного, районного, городского Кенгаша народных депутатов и рассмотреть ряд других вопросов.