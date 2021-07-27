По состоянию на 25 июля в Узбекистане с момента установления первых карантинных ограничений (16 марта 2020 года) было зарегистрировано 1,184 млн нарушений, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Министерства внутренних дел Шохрух Гиясов.

Большего всего случаев несоблюдения карантина зафиксировано в Ташкенте (176,3 тысячи), Самаркандской (113,8 тысячи), Ферганской (167 тысяч) и Ташкентской областях (219 тысяч).

Зафиксированные нарушения в других регионах:

Сырдарьинская область — 53,6 тысячи;

Джизакская область — 39,8 тысячм;

Навоийская область — 23,4 тысячи;

Бухарская область — 44 тысячи;

Андижанская область — 57,6 тысячи;

Наманганская область — 83,7 тысячи;

Кашкадарьинская область — 86,2 тысячи;

Сурхандарьинская область — 60,2 тысячи;

Каракалпакстан — 31,8 тысячи.

В 1,1 миллиона случаях граждане были привлечены к ответственности по части 1 статьи 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Кодекса об административной ответственности — штраф до 5 БРВ (1,2 млн сумов). В 22,5 тысячи случаев была применена часть 2 этой же статьи с назначением штрафа в 20 БРВ (4,9 млн сумов), для должностных лиц — 30 БРВ (7,3 млн сумов). В 490 случаях — по статье 53 (нарушение санитарного законодательства) — штраф от 1 до 3 БРВ, для должностных лиц — от 5 до 10 БРВ. В остальных 320 случаях применены другие статьи.

Всего по зафиксированным нарушениям оштрафовано 1,08 миллиона человек. По этому показателю также лидируют Ташкент (171,9 тысячи), Ташкентская (218,2 тысячи), Самаркандская (96,2 тысячи) и Ферганская области (83,2 тысячи).

В 2791 случае была применена мера наказания в виде административного ареста, в 188 тысячах случаев — выданы предупреждения. Среди привлечённых к ответственности 1,074 миллиона мужчин и 113,1 тысячи женщин.

Зафиксированные нарушения:

покидание мест карантина — 498 (Ташкент — 55, Сырдарьинская — 155, Наманганская область — 172);

нарушение домашнего карантина — 160 (Ташкент — 17, Сырдарья — 83);

продолжение временно приостановленной торговой деятельности — 524 (Ташкент — 156, Джизакская область — 107);

проведение свадеб, мероприятий и собраний — 830 (Ташкент — 21, Самаркандская — 72, Навоийская — 70, Ферганская — 108, Кашкадарьинская область — 121);

нарушение правил карантина в пунктах общественного питания и на рынках — 2271 (Ташкент — 1150);

проведение концертно-зрелищных программ в закрытых помещениях — 1 (Ташкентская область);

нарушение правил карантина в школах и дошкольных образовательных организациях — 4;

работа ночных клубов, спа и массажных салонов, караоке, бильярдных, кальянных и компьютерных залов — 306 (Ташкент — 185).

Кроме того, за указанный период было выявлено 1,164 миллиона случаев нарушения масочного режима. Больше всего — в Ташкенте (168,9 тысячи), Ташкентской (217,4 тысячи), Ферганской (166,5 тысячи) и Самаркандской областях (109,7 тысячи). В 2428 случаях к ответственности были привлечены продавцы.

Дополнительно выявлено 14 случаев распространения в социальных сетях недостоверной и вызывающей панику информации. По другим причинам зафиксировано ещё 18,7 тысячи нарушений.