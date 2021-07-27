Вступительные экзамены в президентские школы прошли в некоторых регионах страны. Фотографии с места проведения испытания опубликовали информагентство УзА и интернет-издание Daryo.

В связи с пандемией поступление в президентские школы в 2020/2021 учебном году были перенесены на этот год. Экзамены, назначенные на 26, 27 и 28 июля, проходят на открытом воздухе с соблюдением карантинных мер, говорится в публикации директора Агентства развития президентских, творческих и специализированных школ при Кабинете министров Хилолы Умаровой.

Экзамены планировалось проводить в две смены: с 8:00 до 9:00 и с 19:00 до 20:00. Родителей просили привести детей не менее чем за полтора часа до назначенного времени. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране время проведения экзамена сокращено с 90 минут до 60.

В Карши тестовые испытания 26 июля прошли на стадионе «Насаф», передаёт Daryo. Экзамены одновременно для 2880 детей начались в 8:15 утра. В текущем учебном году в Кашкадарьинской области ученики принимаются в 5−10-е классы.

Родители ждут детей во время сдачи экзаменов.

В понедельник ещё почти 6000 учащихся сдали экзамены в 5-й и 6-й классы на стадионе «Навбахор Умид» в Намангане.

Фото: УзА.

Блогер Исроил Тиллабоев в своём Telegram-канале также сообщил, что тестовые испытания для тысяч детей прошли и на стадионах Ферганы и Маргилана. Он выразил обеспокоенность тем, что детям пришлось сидеть под солнцем.





Фото: Испроил Тиллабоев / Telegram.

Ранее синоптики сообщали об аномальной жаре, вызванной усилением выноса знойного воздуха с районов Ирана. 24−26 июля температура воздуха была выше климатической нормы на 4−6 градусов и повысилась до +41…+44 градусов, а по югу и пустынной зоне — до +45…+46 градусов. Рассылку SMS с просьбой соблюдать меры предосторожности осуществляло МЧС.

Уполномоченный по правам ребёнка Алия Юнусова на просьбу «Газеты.uz» прокомментировать ситуацию отметила, что проведение экзаменов в эти даты было предусмотрено апрельским протоколом собрания во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым. Вступительные испытания не стали переносить на другой день в связи с прибытием в Узбекистан специалистов из Великобритании, принимающих экзамены, добавила детский омбудсман. По её словам, родители детей, прибывшие из отдаленных регионов, также были против изменения даты вступительных испытаний.

«Считаю, что необходимо было обеспечить соответствующие условия для сдачи детьми вступительных экзаменов, — сказала детский омбудсман. — Действительно, МЧС, Минздрав, а также Гидрометцентр прогнозировали аномальную жару, повышение температуры до 46 и более градусов. Были предупреждения о нахождении дома в связи с повышением температуры. На снимках действительно некоторые дети без головного убора, в масках. Пребывание при такой температуре под открытыми прямыми лучами солнца может нанести вред здоровью ребенка».

По словам Алии Юнусовой, главе Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ Хилоле Умаровой были даны замечания касательно необходимости создания условий для сдачи экзаменов и предупреждения каких-либо рисков для здоровья детей.