Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летних Олимпийских играх в Токио-2020 27 июля (указано ташкентское время).

В четвертый день соревнований будут разыграны 22 комплекта медалей. За Узбекистан выступят ещё 5 спортсменов.

Расписание. День 4

Вид спортаДисциплинаФИОВремя проведения
ТаэквондоСвыше 67 кг, 1/8 финала
Светлана Осипова — Жансель Дениз (Казахстан)
07:00
ДзюдоДо 63 кг, 1/16 финалаФарангиз Ходжиева — Сандрин Билье (Кабо-Верде)
07:00
До 81 кг, 1/16 финалаШарофиддин Болтабоев — Хьюго Камбо (Вануату)
08:24
Боксдо 81 кг, 1/8 финалаБобоусмон Батуров — Роган Поланко Доминиканская Республика
07:15
Плавание100 м вольным стилем, квалификацияХуршиджон Турсунов
15:09

НОК сообщил также о выступлении гребцов Шахбоза Холмирзаева и Собир Сафаралиева в 05:00, но в расписании МОК в этот день не запланированы соревнования по этому виду спорта.