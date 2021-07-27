Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летних Олимпийских играх в Токио-2020 27 июля (указано ташкентское время).

В четвертый день соревнований будут разыграны 22 комплекта медалей. За Узбекистан выступят ещё 5 спортсменов.

Расписание. День 4

Вид спорта Дисциплина ФИО Время проведения Таэквондо Свыше 67 кг, 1/8 финала

Светлана Осипова — Жансель Дениз (Казахстан)

07:00 Дзюдо До 63 кг, 1/16 финала Фарангиз Ходжиева — Сандрин Билье (Кабо-Верде)

07:00

До 81 кг, 1/16 финала Шарофиддин Болтабоев — Хьюго Камбо (Вануату)

08:24 Бокс до 81 кг, 1/8 финала Бобоусмон Батуров — Роган Поланко Доминиканская Республика

07:15 Плавание 100 м вольным стилем, квалификация Хуршиджон Турсунов

15:09

НОК сообщил также о выступлении гребцов Шахбоза Холмирзаева и Собир Сафаралиева в 05:00, но в расписании МОК в этот день не запланированы соревнования по этому виду спорта.