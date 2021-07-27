Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летних Олимпийских играх в Токио-2020 27 июля (указано ташкентское время).
В четвертый день соревнований будут разыграны 22 комплекта медалей. За Узбекистан выступят ещё 5 спортсменов.
Расписание. День 4
|Вид спорта
|Дисциплина
|ФИО
|Время проведения
|Таэквондо
|Свыше 67 кг, 1/8 финала
|Светлана Осипова — Жансель Дениз (Казахстан)
|07:00
|Дзюдо
|До 63 кг, 1/16 финала
|Фарангиз Ходжиева — Сандрин Билье (Кабо-Верде)
|07:00
|До 81 кг, 1/16 финала
|Шарофиддин Болтабоев — Хьюго Камбо (Вануату)
|08:24
|Бокс
|до 81 кг, 1/8 финала
|Бобоусмон Батуров — Роган Поланко Доминиканская Республика
|07:15
|Плавание
|100 м вольным стилем, квалификация
|Хуршиджон Турсунов
|15:09
НОК сообщил также о выступлении гребцов Шахбоза Холмирзаева и Собир Сафаралиева в 05:00, но в расписании МОК в этот день не запланированы соревнования по этому виду спорта.