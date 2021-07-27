Министерство юстиции Узбекистана и «Газета.uz», а также ещё четыре интернет-издания (Daryo.uz, Kun.uz, Human.uz и Bugun.uz) во вторник подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере распространения правовой информации.

«Поддерживая свободные средства массовой информации, Министерство юстиции установило ещё более тесное сотрудничество с представителями этой сферы», — говорится в сообщении министерства.

Инициатива, принадлежащая Минюсту, направлена на расширение охвата населения правовой информацией и повышение его правосознания и правовой культуры.

Заместитель министра юстиции Музраф Икрамов, принявший участие в церемонии подписания, отметил, что выбранные в качестве партнёров СМИ имеют наибольшую аудиторию и пользуются уважением читателей. Он отметил, что сам каждый день начинает знакомство с новостями с этих сайтов.

По словам Музрафа Икрамова, Минюст в последние годы значительно нарастил аудиторию потребителей правовой информации — она публикуется в СМИ, интернете и в социальных сетях и мессенджерах. Однако ещё многое надо сделать, чтобы доступно, понятно и оперативно доводить информацию об изменениях в законодательстве до населения, особенно в отдалённых регионах, сказал он.