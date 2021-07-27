В начале июля компания Huawei опубликовала ежегодный отчет об устойчивом развитии. Он отражает прогресс Huawei за 2020 год и вклад в реализацию четырех стратегий обеспечения устойчивого развития: цифровую интеграцию, безопасность и надежность, защиту окружающей среды, жизнеспособную и гармоничную экосистему. Отчет дает краткую информацию о проектах, направленных на создание общественных ценностей для всех заинтересованных лиц, и реализации целей устойчивого развития ООН.

В 2020 году в рамках своих усилий по созданию экологичного и устойчивого цифрового мира Huawei сфокусировался на сокращении выбросов углерода, расширении использования возобновляемой энергии и содействии становлению экономики замкнутого цикла. В 2020 году выбросы CO2 компании Huawei на каждый миллион юаней выручки сократились на 33,2% по сравнению с 2012 годом, превысив целевой показатель в 30%, установленный компанией в 2016 году.

В 2020 году глобальный экологический некоммерческий комитет по планированию развития оценил свыше 5800 компаний по их вкладу в борьбу с изменением климата. Компания Huawei наряду с немногими другими получила престижную оценку «A» за принимаемые ей меры по сокращению выбросов, смягчению климатических рисков и развитию низкоуглеродной экономики.

Для продвижения использования возобновляемой энергии Huawei развернула свои цифровые энергетические решения в более 170 странах и регионах, охватив треть мирового населения. За счет этих решений было сгенерировано 325 млрд кВт·ч электричества из возобновляемых источников и сэкономлено 10 млрд кВт·ч. Эти усилия привели к сокращению выбросов CO2 на 160 млн тонн.

Изменение климата стало серьезным препятствием на пути социального развития. Компания Huawei стремится быстрее реализовывать стратегии низкоуглеродного развития и «зеленого» роста и прилагает усилия к защите окружающей среды и восстановлению экологичной экономики.

«Наш ежегодный отчет по устойчивому развитию еще раз доказывает приверженность компании к гармоничному развитию экологичного и инклюзивного интеллектуального мира за счет внедрения цифровых технологий и поддержки местных сообществ, в которых компания осуществляет свою деятельность. Мы присутствуем на рынке Узбекистана уже более 20 лет, предоставляя передовые и самые оптимальные решения для развития ИКТ в стране, а также внося свой вклад в устойчивое развитие за счет благотворительных проектов и реализации корпоративной социальной ответственности. Например, в Узбекистане мы уделяем особое внимание проекту Green Uzbekistan, так как это касается будущего всех жителей Узбекистана, и мы не можем пройти мимо проблемы Приаралья. Надеемся через 10 лет увидеть результат работы и вклада всех причастных к проекту в виде зеленого Аральского моря", отметил директор Huawei в Узбекистане Форест Лю.





В 2020 году компания присоединилась к проекту Программы развития ООН по озеленению дна Аральского моря, запустив инициативу Green Uzbekistan. Была оказана поддержка по высадке почти 20 тысяч саженцев саксаула на засушливых территориях. С начала проекта руководство компании заявило, что данный вклад в устойчивое развитие региона Приаралья не будет единоразовым и компания готова оказывать поддержку проекта на долгосрочной основе.

В 2021 году команда Huawei выехала в зону высадки саксаула для ознакомления с прогрессом проекта и заверения в своих намерениях продолжать его поддержку. Компания Huawei внесла очередной вклад в приобретение саженцев саксаула для дальнейшей их посадки, доведя общее количество растений до 30 тысяч.

«Частный сектор играет важную роль в достижении целей устойчивого развития. Мы рады признать, что такие компании, как Huawei, рассматривают инвестиции в сообщества, исследования и экологические проблемы как логическую и неотъемлемую часть того, как компания ведет свой бизнес. Мы благодарим Huawei за то, что она стала первым „зеленым чемпионом“ и оказывает постоянную поддержку при посадке саксаула на высохшее дно Аральского моря в 2020 и 2021 годах», — поделился Адхам Кучкаров, руководитель экспериментирования акселератор-лаборатории ПРООН в Узбекистане.





В 2020 году компания Huawei организовала свыше 650 благотворительных мероприятий по всему миру. Ее флагманская обучающая программа Seeds for the Future охватила почти 9000 студентов из 130 стран и регионов, включая Узбекистан. Продолжая поддержку молодых талантов, Huawei в Узбекистане представила проект ИКТ академии на базе мобильного класса с инновационными технологиями.

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