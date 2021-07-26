В понедельник, 26 июля, по Узбекистану сохранится малооблачная и жаркая погода, сообщает Узгидромет. В дневные часы температура воздуха составит +41…+44 градусов, по югу и пустынной зоне местами — до +45…+46 градусов.

С 27 июля на северные районы с Поволжья через западный Казахстан осуществится заток относительно прохладной воздушной массы, однако по юго-восточным районам ещё сохранится относительно жаркая погода. Температура воздуха немного снизится и будет в пределах +37…+40 градусов, местами по югу — до +42 градусов, по северу — +34…+37 градусов.

В последующие дни прохладная воздушная масса распространится на всю территорию страны. Температурный фон в течение недели будет постепенно понижаться и к пятнице составит +33…+35 градусов, что близко к нормальным значениям, а для некоторых регионов — на 2−3 градуса ниже среднемноголетних значений конца июля.

В ближайшие два дня, 26 и 27 июля, местами по стране ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, возможны порывы до 25−30 м/с, в отдельных районах с пыльной бурей.