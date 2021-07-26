Подкомиссия по вопросам противодействия торговле людьми и организация Winrock International в рамках проекта USAID «Безопасная миграция в Центральной Азии» разработали виртуальный онлайн-консультант по миграции и торговле людьми в виде Telegram-бота @salom_migrant_bot. Об этом сообщило Управление по противодействию торговле людьми и незаконной миграции Главного управления борьбы с терроризмом и экстремизмом МВД.

Через бот трудовые мигранты могут узнать о правилах работы и проживания за границей, своих правах и обязанностях, а также о видах поддержки трудовых мигрантов.

Кроме того, в бот можно отправить онлайн-обращение на «горячую линию» по поводу торговли людьми. Такие обращения будут направляться непосредственно в Подкомиссию по вопросам противодействия торговле людьми.

Советы, приведённые в боте, помогут найти безопасную работу за границей и предоставят информацию о льготах, доступных мигрантам, возвращающимся домой, говорится в сообщении. Бот также содержит полезные советы по профилактике и борьбе с коронавирусом.