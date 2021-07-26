Президент Узбекистана подписал указ «О мерах по совершенствованию инфраструктуры предоставления государственных услуг и расширению доступа населения к государственным услугам», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, с 1 ноября 2021 года при оказании государственных услуг лицам, зарегистрированным в информационной системе «Единый реестр социальной защиты», а также лицам с инвалидностью I и II групп через центры государственных услуг и Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ), применяется скидка в размере 50% по государственным пошлинам, сборам и любым другим платежам (за исключением случаев обращения в целях предпринимательской деятельности или в качестве представителя юридических лиц).

С этой же даты при задержке предоставления государственных услуг через центры государственных услуг и ЕПИГУ более чем на три рабочих дня, 50% уплаченных за пользование услугой государственных пошлин, сборов и любых других платежей возвращаются заявителям в течение одного рабочего дня. При этом соответствующая государственная услуга предоставляется заявителю бесплатно.

С 1 декабря 2021 года гражданам Узбекистана, постоянно проживающим за рубежом, а также иностранным физическим и юридическим лицам и лицам без гражданства предоставляется доступ к электронным государственным услугам. Дипломатические представительства и консульские учреждения Узбекистана будут выдавать им сертификаты ключей электронной цифровой подписи.

Кроме того, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно не проживающим в Узбекистане, персональный идентификационный номер физического лица присваивается в упрощенном порядке в районных (городских) отделениях миграции и оформления гражданства и центрах государственных услуг.

Указом платежи в национальной валюте за выдачу дубликатов лицензий, разрешений, сертификатов и других разрешительных документов установлены в размере до 10% от базовой расчетной величины (за исключением случаев, когда законодательством платежи не установлены или установлены в размере менее 10% от базовой расчетной величины).