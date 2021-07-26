Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летних Олимпийских играх в Токио-2020 26 июля (указано ташкентское время).

В третий день турнира выступят ещё 7 спортсменов. Бронзовый призёр чемпионата Азии 2019 года дзюдоист Хикматиллох Тураев выступит против немца Игоря Вандтке, который завоевал «бронзу» турнире World Masters в Дохе, саблистка Зайнаб Дайибекова — против многократного призёра чемпионата Азии.

Шахобидин Зоиров. Фото: Insidethegames.biz.

Чемпион Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира и Азии, боксёр Шахобидин Зоиров сразится против золотого призёра Балканского чемпионата 2019 года, Фанат Кахрамнов — против грузинского спортсмена Георгия Харабадзе.

Кроме того, чемпионка Азии 22-летняя таэквондистка Нигора Турсункулова будет противостоять против чемпионки мира Чжан Мэнюй, а чемпиона Азии и двухкратный серебряный призёр ЧМ Никита Рафалович — против бронзового призёра ЧМ Мойсеса Эрнандеса.

Бронзовый призёр чемпионата Азии тяжелоатлетка Муаттар Набиева выступит в группе А соревнований.

Расписание. День 2