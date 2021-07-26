Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летних Олимпийских играх в Токио-2020 26 июля (указано ташкентское время).

В третий день турнира выступят ещё 7 спортсменов. Бронзовый призёр чемпионата Азии 2019 года дзюдоист Хикматиллох Тураев выступит против немца Игоря Вандтке, который завоевал «бронзу» турнире World Masters в Дохе, саблистка Зайнаб Дайибекова — против многократного призёра чемпионата Азии.

Шахобидин Зоиров. Фото: Insidethegames.biz.

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Чемпион Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира и Азии, боксёр Шахобидин Зоиров сразится против золотого призёра Балканского чемпионата 2019 года, Фанат Кахрамнов — против грузинского спортсмена Георгия Харабадзе.

Кроме того, чемпионка Азии 22-летняя таэквондистка Нигора Турсункулова будет противостоять против чемпионки мира Чжан Мэнюй, а чемпиона Азии и двухкратный серебряный призёр ЧМ Никита Рафалович — против бронзового призёра ЧМ Мойсеса Эрнандеса.

Бронзовый призёр чемпионата Азии тяжелоатлетка Муаттар Набиева выступит в группе А соревнований.

Расписание. День 2

Вид спортаДисциплинаФИОВремя проведения
Дзюдо
до 73 кг, 1/16 финала
Хикматиллох Тураев — Игорь Вандтке (Германия)
08:42
Фехтованиесабля, 1/32 финалаЗайнаб Дайибекова — Тика Аоки (Япония)
05:00
Боксдо 52 кг, 1/16 финалаШахобидин Зоиров — Батухан Чифтчи (Турция)
07:48
до 75 кг, 1/16 финала
Фанат Кахрамонов — Георгий Харабадзе (Грузия)14:51
Таэквондодо 67 кг, 1/8 финала
Нигора Турсункулова — Чжан Мэнюй (Китай)
08:30
до 80 кг, 1/8 финалаНикита Рафалович — Мойсес Эрнандес (Доминиканская Республика)
08:45
Тяжелая атлетикадо 55 кгМуаттар Набиева15:50