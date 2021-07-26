Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летних Олимпийских играх в Токио-2020 26 июля (указано ташкентское время).
В третий день турнира выступят ещё 7 спортсменов. Бронзовый призёр чемпионата Азии 2019 года дзюдоист Хикматиллох Тураев выступит против немца Игоря Вандтке, который завоевал «бронзу» турнире World Masters в Дохе, саблистка Зайнаб Дайибекова — против многократного призёра чемпионата Азии.
Шахобидин Зоиров. Фото: Insidethegames.biz.
Чемпион Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира и Азии, боксёр Шахобидин Зоиров сразится против золотого призёра Балканского чемпионата 2019 года, Фанат Кахрамнов — против грузинского спортсмена Георгия Харабадзе.
Кроме того, чемпионка Азии 22-летняя таэквондистка Нигора Турсункулова будет противостоять против чемпионки мира Чжан Мэнюй, а чемпиона Азии и двухкратный серебряный призёр ЧМ Никита Рафалович — против бронзового призёра ЧМ Мойсеса Эрнандеса.
Бронзовый призёр чемпионата Азии тяжелоатлетка Муаттар Набиева выступит в группе А соревнований.
Расписание. День 2
|Вид спорта
|Дисциплина
|ФИО
|Время проведения
|Дзюдо
|до 73 кг, 1/16 финала
|Хикматиллох Тураев — Игорь Вандтке (Германия)
|08:42
|Фехтование
|сабля, 1/32 финала
|Зайнаб Дайибекова — Тика Аоки (Япония)
|05:00
|Бокс
|до 52 кг, 1/16 финала
|Шахобидин Зоиров — Батухан Чифтчи (Турция)
|07:48
|до 75 кг, 1/16 финала
|Фанат Кахрамонов — Георгий Харабадзе (Грузия)
|14:51
|Таэквондо
|до 67 кг, 1/8 финала
|Нигора Турсункулова — Чжан Мэнюй (Китай)
|08:30
|до 80 кг, 1/8 финала
|Никита Рафалович — Мойсес Эрнандес (Доминиканская Республика)
|08:45
|Тяжелая атлетика
|до 55 кг
|Муаттар Набиева
|15:50