26 июля примерно в 9:10 в Алмазарском районе Ташкента сгорело маршрутное такси «Газель», сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

По данным ГУБДД, водитель остановил микроавтобус во время движения из-за короткого замыкания в двигательном отсеке, вследствие которого началось возгорание. В салоне маршрутки в это время находилось восемь пассажиров, они были эвакуированы, пострадавших среди нет.

Районные управления по чрезвычайным ситуациям и безопасности дорожного движения проводят расследование и уточняют причины возгорания.