В понедельник, 26 июля, в 13:14 в дежурную часть столичного Управления по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в столовой «Замондош», расположенной в Алмазарском районе на улице Ахмад Дониш, сообщила пресс-служба МЧС.

Огнём было объято около 400 кв. м площади общепита. Видео сильного пожара распространилось в социальных сетях.

В тушении участвовали пять пожарно-спасательных экипажей. В 13:33 пламя было локализовано, а в 14:31 полностью потушено.

На месте происшествия находится руководство МЧС, отмечается в сообщении. Информация о погибших и пострадавших не поступала.