Завершившая накануне карьеру 46-летняя Оксана Чусовитина в интервью телеканалу Sport TV поделилась эмоциями после выступления в летних Олимпийских играх в Токио и рассказала о планах на будущее.

«К сожалению, не получилось попасть в финал, но думаю, что это в этом нет ничего страшного. Потому что я думаю, что сделала в гимнастике, в своём виде спорта всё, что смогла. Я рада, что сегодня закончила так — осталась на ногах и не упала», — сказала спортсменка.





Обращаясь к начинающим и молодым спортсменам, Оксана Чусовитина призвала их «всегда идти вперёд, несмотря ни на что, не опускать руки». По её словам, «любое поражение всегда ведёт к победе».

«Я очень рада, что меня столько людей поддерживают. Я надеюсь, они не огорчились, что я там не попала в финал или не пробилась куда-то. Я думаю, что они все болеют за меня потому что я гимнастка, выступаю за Узбекистан. Хочу сказать огромное всем спасибо, всему Узбекистану, нашему олимпийскому комитету, Министерству туризма и спорта, нашей федерации за то, что столько лет меня поддерживали. Я очень им благодарна, но на этом всё — теперь начнём развивать детский спорт в Узбекистане. Спасибо вам огромное, не судите строго!», — добавила рекордсменка летних Олимпиад.

В конце Оксана Чусовитина заявила, что мечтает открыть в Узбекистане свой клуб и развивать детский спорт.

25 июля гимнастка покинула летние Олимпийские игры в Токио, набрав в квалификационном раунде опорного прыжка 14,166 баллов и заняв 11-е место среди 16 участниц. После своего выступления Чусовитина объявила о завершении профессиональной карьеры.

Уже бывшая гимнастка вместе с боксёром Бобоусмоном Батуровым должны были быть знаменосцами Узбекистана на открытии Олимпиады, но за несколько часов до церемонии их заменили боксёром Баходиром Жалоловым и таэквондисткой Нигорой Турсункуловой.

Оксана Чусовитина — чемпионка Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году, трёхкратная чемпионка мира, победительница Азиатских игр. Вошла в Книгу рекордов Гиннеса в качестве единственной гимнастки в мире, которая уже восемь раз подряд (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) участвовала на летних Олимпийских играх. Заслуженная спортсменка Узбекистана, обладательница почётного звания «Узбекистон ифтихори», орденов «Дустлик», «Мехнат шухрати» и «Эл-юрт хурмати».