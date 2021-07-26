Государственную услугу «История автомобилей» планируется внедрить до 1 января 2022 года в работу центров госуслуг и ЕПИГУ, сообщила пресс-служба Агентства госуслуг.

Мера предусмотрена указом президента «О мерах по совершенствованию инфраструктуры предоставления государственных услуг и расширению доступа населения к государственным услугам».

«История автомобиля» будет включать в себя информацию о дате государственной регистрации автомобиля, пройденном пути, заключении гражданско-правовых договоров, и попадании в дорожно-транспортное происшествия.

Услуга будет оказываться на договорной основе посредством государственного регистрационного номерного знака, присвоенного автомобилю.