С 15 июля внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте вышло за пределы Ташкента. Теперь оплатить проезд картой АТТО можно и в автобусах Гулистана, областного центра Сырдарьинской области. Проект реализован компанией АТТО совместно с Министерством транспорта.

Транспортные карты общего пользования принимаются на восьми городских маршрутах. Все курсирующие по ним 53 автобуса ISUZU оснащены мобильными валидаторами, помогающими осуществлять бесконтактную оплату картами АТТО.

Список маршрутов внутри Гулистана:

№ 1 — Центральный рынок — 1 массив;

№ 2 — Центральный рынок — 2, 4, 5 массивы;

№ 3 — железнодорожная станция — махалля «Дустлик»;

№ 4 — железнодорожная станция — поселок Карапчи, через поселок Водников;

№ 8 — железнодорожная станция — махалля «Бахор»;

№ 9 — железнодорожная станция — областная больница;

№ 12 — железнодорожная станция — Гулистанский государственный университет;

№ 13- железнодорожная станция — махалля «Буюк келажак»;

№ 17 — махалля, ТЦ «Сайхун» — железнодорожная станция.

С 1 августа и до конца года в Гулистане будет действовать акция от компании АТТО: проезд по карте будет дешевле на 10% — всего 900 сумов за одну поездку. Кроме того, в честь запуска автоматизированной системы гулистанцы смогут приобрести транспортные карты бесплатно — уплаченные при покупке 5000 сумов сразу попадают на баланс.

Приобрести транспортные карты можно в двух пунктах реализации — на массиве Буюк Келажак и Гулистанском дехканском базаре. В дальнейшем для удобства горожан планируется охватить еще несколько точек с высокой проходимостью.

Пополнить баланс транспортной карты можно с помощью мобильных приложений платежных сервисов ATTO, MyUzcard, Payme, Upay, Apelsin и прочих, а также в пунктах реализации карт. На сегодня в Гулистане продано более 700 транспортных карт АТТО.

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