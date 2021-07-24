«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов запеканок на любой вкус. «Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов запеканок на любой вкус.

Мини-запеканка с макаронами

Запеканка с макаронами готовится просто и быстро. Рассказываем, как сделать её изысканным блюдом.

Сэндвич-запеканка





Нежный хрустящий хлеб, сочная начинка и ароматный сыр. Такую запеканку можно испечь вечером, а утром разогреть в духовке.

Запеканка из лаваша

Это аппетитное и простое в приготовлении блюдо выручит, когда времени на готовку нет, а близких всё равно хочется удивить чем-то интересным и вкусным.

Картофельная запеканка с грибами

Картофельная запеканка с грибами — полноценное и самостоятельное блюдо, к которому не нужен гарнир. Её приготовление не требует больших усилий и хлопот.

Творожная запеканка с ягодами

Творожная запеканка — блюдо, которое непременно стоит вернуть в свой рацион. Этот десерт не содержит много калорий и быстро готовится из минимального количества продуктов.

Запеканка с фрикадельками

Для приготовления запеканки из картофеля с мясными фрикадельками используют самые доступные продукты — картофель и мясной фарш. Фрикадельки к этой запеканке можно сделать из разных видов фарша.