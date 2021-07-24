Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 июля провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы государства.

В начале беседы Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с днём рождения. Президенты обсудили ряд вопросов узбекско-российских отношений и график мероприятий на высшем уровне.

«С удовлетворением отмечена наблюдаемая динамика развития многопланового сотрудничества между странами, прежде всего устойчивый рост взаимного товарооборота, успешная реализация совместных проектов кооперации в отраслях экономики и программ культурно-гуманитарного обмена. Подчёркнута важность скорейшего запуска совместного производства вакцин от коронавируса в Узбекистане», — говорится в сообщении пресс-службы.

Президенты также обсудили региональную повестку, в том числе ситуацию в Афганистане.

В декабре прошлого года «Газета.uz» писала, что Узбекистан предложил России совместное производство российских вакцин от коронавируса на территории Tashkent Pharma Park. В марте запуск производства «Спутника V» в Узбекистане обсуждался во время встречи глав МИД обеих стран в Москве.