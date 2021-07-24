В первый день Олимпийских игр в Токио в составе сборной Узбекистана выступили 11 спортсменов, 9 из которых завершили участие в соревнованиях, сообщила пресс-служба Министерства туризма и спорта.

Стрелковый спорт

Мухтасар Тохирова в стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 м завоевала 622,2 очка и заняла 33-е место среди 50 участников. Теперь ей предстоит выступить в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений 31 июля.

Фехтование

В квалификации саблист Шерзод Мамутов уступил румынскому спортсмену Илиану Теодосиу со счётом 11:15.

Шпажистка Малика Хакимова, противостоявшая Сунь Ивэнь, потерпела поражение со счётом 10:15. Китайская спортсменка в итоге завоевала золотую медаль.

Бокс

Олимпиаду в первый же день также покинули бронзовый призёр чемпионата мира, двухкратный призёр чемпионата Азии Санжар Турсунов (91 кг) и бронзовый призёр ЧМ Шахноза Юнусова (69 кг). В квалификационном раунде Турсунов проиграл алжирцу Абделхафиду Бенчабле со счётом 1:4, а Юнусова уступила польской спортсменке Каролине Кошевской — 0:5.





Дзюдо

Своё выступление в Токио также завершил серебряный призёр чемпионата мира 2019 года Шарофиддин Лутфуллаев (до 60 кг), который не смог одолеть украинца Артёма Лесюка. «Золото» в этой весовой категории завоевал японец Наохиса Такато.





Теннис

После первого матча Игры покинул и Денис Истомин (197-е место в рейтинге ATP), которому противостоял Сумит Нагал из Индии (160). Узбекистанец проиграл со счётом 1:2 — 4/6, 7/6(6), 4/6.

Матч продолжался 2 часа 34 минуты. За это время Истомин совершил 9 эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки, но не сделав ни одного брейка. Его соперник 2 раза подавал навылет, 3 раза ошибся на второй подаче при одном брейке.

Велоспорт

В групповой гонке на 234-х километровом шоссе среди 132 гонщиков Муроджон Холмуродов финишировал за 6 часов 21 минуту и 46 секунд, заняв 64-е место. Золотая медаль досталась эквадорцу Ричарду Карапазу.





Академическая гребля

Относительно положительные результаты показали Собир Сафаролиев и Шахбоз Холмирзаев, которые среди шести команд четвёртыми проплыли дистанцию в 2000 м. Они не смогли выйти в следующий раунд, но у них есть возможность побороться за дополнительные места в полуфинал.

Спортивная гимнастика

В этот день среди представителей Узбекистана последним выступил Расулжон Абдурахимов, который также завершает гонку за медали на Олимпиаде.

В многоборье атлет получил 79,064 балла и занял 49-е место среди 62 спортсменов.





«Исходя из достигнутых результатов можно сделать вывод, что наши представители не справились с волнением либо они достаточно устали после вчерашней церемонии открытия», — заявили в министерстве.

На Олимпийских играх в Токио Узбекистан будет представлен 71 спортсменом. В общей сложности атлеты будут состязаться в 17 видах спорта, больше всего — в боксе и дзюдо.