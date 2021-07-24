Главное управление внутренних дел Ташкента передало дело бывшего эстрадного певца Жахонгира Отажонова в суд, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

В конце июня бывший артист высказался в адрес государственных служащих, в частности, сотрудников УБДД и МВД. Правоохранительные органы установили в его словах «умышленное оскорбление чести и достоинства сотрудников».

«В ходе предварительного следствия для правовой оценки действий Ж. Отажонова он сообщил, что сказал оскорбительные слова на видео в порыве злости, и что у него не было личной неприязни к работникам правительства или правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

По данным ГУВД Ташкента, Жахонгир Отажонов выразил сожаление о содеянном.

В связи с наличием в действиях экс-артиста признаков нарушения статьи 41 Уголовного кодекса (оскорбление) собранные документы 23 июля были переданы в Шайхантахурский районный суд.

11 июля Жахонгир Отажонов, заявивший о завершении карьеры певца и намеревавшийся участвовать в президентских выборах, объявил об уходе из политики из-за неодобрения матери. Он заявил, что планирует дать концерт в этом году.