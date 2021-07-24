23 июля состоялась церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио, которые стали самыми дорогими в истории. Мероприятие прошло практически при пустых трибунах из-за коронавирусных ограничений. Посмотреть шоу вживую смогло меньше 5000 человек: журналисты, официальные лица и спонсоры.

Токио получил право на проведение Олимпиады 7 сентября 2013 года, опередив в конкурсе Международного олимпийского комитета испанский Мадрид и турецкий Стамбул. Игры предполагалось начать 24 июля 2020 года, но вмешался коронавирус.

Игры открылись ярким фейерверком и масштабными хореографическими номерами, что бывает на каждой Олимпиаде. В начале церемонии был показан ролик о пути Токио к Играм — от получения заявки и до пустых трибун из-за ковида. Хореографические номера посвятили трудностям карантинных ограничений и жертвам пандемии. По заявлению организаторов, олимпийские кольца были сделаны из деревьев, посаженных участниками Игр-1964, также проходивших в Токио.

Около 2000 дронов образовали эмблему Токио-2020 и земного шара над ареной. На стадионе прозвучал кавер на песню Imagine Джона Леннона.

По Олимпийскому стадиону прошли спортсмены из более чем 200 стран, в том числе узбекистанцы. Знаменосцами Узбекистана стали боксёр Баходир Жалолов и таэквондистка Нигора Турсункулова. Их представили вместо гимнастки Оксаны Чусовитиной и боксёра Бобоусмона Батурова, что вызвало резонанс в социальных сетях.

Парад атлетов длился рекордно долго — два часа. Это связано с необходимостью соблюдать социальную дистанцию.

На стадионе присутствовал император Нарухито, который объявил Игры открытыми, а олимпийский огонь зажгла теннисистка Наоми Осака.

На фоне праздничного мероприятия жители Японии вышли на акцию протеста против Олимпиады. Участники митингов считают, что Игры усугубят финансовые проблемы страны. По оценкам аналитиков, общая сумма затрат на проведение Олимпиады составит 28 млрд долларов (для сравнения: это половина ВВП Узбекистана — $57,7 млрд).

Недовольные японцы выкрикивали «Отдайте деньги на борьбу с коронавирусом», «Нам не нужна Олимпиада», «МОК — убирайся вон», «Отмените Олимпиаду — спасите жизни».

На Олимпийских играх в Токио Узбекистан будет представлен 71 спортсменом. В общей сложности атлеты будут состязаться в 17 видах спорта, больше всего — в боксе и дзюдо.

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Фото

Фото: Team Canada, Olympics, New York Time, Julia Mio Inuma, #TokyoOlympics / Twitter, Kyodo, НОК Узбекистана.