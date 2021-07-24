Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летних Олимпийских играх в Токио-2020 24 июля (указано ташкентское время).
В первый день турнира выступят 11 спортсменов.
Расписание. День 1
|Вид спорта
|Дисциплина
|ФИО
|Время проведения
|Стрелковый спорт
|10 м, винтовка
|Мухтасар Тохирова
|04:30
|Фехтование
|Сабля, личное первенство, 1/32 финала
|Шерзод Мамутов — Юлиан Теодосиу (Румыния)
|05:30
|Фехтование
|шпага, индивидуальное первенство
|Малика Хакимова — Сунь Ивэнь (Китай)
|07:25
|Дзюдо
|60 кг, 1/8 финала
|Шарофиддин Лутфиллаев — с победителем пары соперников из Украины и Гватемалы
|08:05
|Велоспорт
|шоссе, групповая гонка, 234 км
|Муроджон Холмуродов
|06:50
|Теннис
|одиночный разряд
|Денис Истомин — Сумит Нагал (Индия)
|07:00
|Академическая гребля
|двойка парная, квалификация, четвёртая дорожка, 1-й заезд
|Шахбоз Холмирзаев, Собир Сафаролиев
|07:20
|Бокс
|91 кг, квалификация
|Санжар Турсунов — Абдельхафид Беншабла (Алжир)
|10:12
|69 кг, квалификация
|Шахноза Юнусова — Каролина Кошевская (Польша)
|07:30
|Спортивная гимнастика
|многоборье, личное первенство
|Расулжон Абдурахимов
|15:30