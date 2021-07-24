Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летних Олимпийских играх в Токио-2020 24 июля (указано ташкентское время).





В первый день турнира выступят 11 спортсменов.

Расписание. День 1

Вид спорта Дисциплина ФИО Время проведения Стрелковый спорт 10 м, винтовка

Мухтасар Тохирова

04:30 Фехтование Сабля, личное первенство, 1/32 финала Шерзод Мамутов — Юлиан Теодосиу (Румыния) 05:30 Фехтование шпага, индивидуальное первенство Малика Хакимова — Сунь Ивэнь (Китай) 07:25 Дзюдо

60 кг, 1/8 финала

Шарофиддин Лутфиллаев — с победителем пары соперников из Украины и Гватемалы

08:05 Велоспорт шоссе, групповая гонка, 234 км Муроджон Холмуродов 06:50 Теннис одиночный разряд Денис Истомин — Сумит Нагал (Индия) 07:00 Академическая гребля двойка парная, квалификация, четвёртая дорожка, 1-й заезд Шахбоз Холмирзаев, Собир Сафаролиев 07:20

Бокс 91 кг, квалификация Санжар Турсунов — Абдельхафид Беншабла (Алжир) 10:12 69 кг, квалификация

Шахноза Юнусова — Каролина Кошевская (Польша) 07:30 Спортивная гимнастика

многоборье, личное первенство

Расулжон Абдурахимов

15:30



