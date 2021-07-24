Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летних Олимпийских играх в Токио-2020 24 июля (указано ташкентское время).


В первый день турнира выступят 11 спортсменов.

Расписание. День 1

Вид спортаДисциплинаФИОВремя проведения
Стрелковый спорт10 м, винтовка
Мухтасар Тохирова
04:30
ФехтованиеСабля, личное первенство, 1/32 финалаШерзод Мамутов — Юлиан Теодосиу (Румыния)05:30
Фехтованиешпага, индивидуальное первенствоМалика Хакимова — Сунь Ивэнь (Китай)07:25
Дзюдо
60 кг, 1/8 финала
Шарофиддин Лутфиллаев — с победителем пары соперников из Украины и Гватемалы
08:05
Велоспортшоссе, групповая гонка, 234 кмМуроджон Холмуродов06:50
Теннисодиночный разрядДенис Истомин — Сумит Нагал (Индия)07:00
Академическая греблядвойка парная, квалификация, четвёртая дорожка, 1-й заездШахбоз Холмирзаев, Собир Сафаролиев07:20
Бокс91 кг, квалификацияСанжар Турсунов — Абдельхафид Беншабла (Алжир)10:12
69 кг, квалификация
Шахноза Юнусова — Каролина Кошевская (Польша)07:30
Спортивная гимнастика
многоборье, личное первенство
Расулжон Абдурахимов
15:30


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