Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 июля провёл совещание по организации новой системы работы с обращениями населения, сообщила пресс-служба главы государства.

Став президентом в 2016 году, Шавкат Мирзиёев объявил главный принцип работы руководителей всех уровней: «Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу», напоминается в сообщении.

Впоследствии были созданы народные приёмные и виртуальная приёмная президента (на сайте виртуальной приёмной указано, что через неё получено около 5,5 миллиона обращений). Была также налажена практика проведения диалогов с населением и выездных приёмов. Это позволило решить многие проблемы, однако немало проблем остаётся.

На совещании Шавкат Мирзиёев подчеркнул «необходимость решения в первую очередь системных проблем, становящихся причиной для обращения граждан, непосредственно в махаллях», говорится в сообщении.

Он поручил хокимам областей, районов и городов выделить два дня в неделю на приём граждан, а в хокимиятах наладить ежедневный приём.

«Кабинет хокима станет „народной приёмной“. У каждого руководителя должна быть стратегия того, как рассматривать обращения, на что обращать внимание», — сказал президент.

Поручено также создать виртуальные приёмные и персональные страницы хокимов в социальных сетях для круглосуточного приёма обращений населения.





Президент привёл пример: за первые шесть месяцев года в народные приёмные поступило 100 тысяч обращений по вопросам занятости и предпринимательства. Такие проблемы можно решить силами самих хокимиятов.

Сейчас больше всего обращений поступает по вопросам электро- и газоснабжения, занятости, жилья, земли, медицинских услуг и народного образования, говорилось на совещании.

Глава государства отметил возможность внедрить вместо порядка выдачи ордеров — его касается порядка 10 тысяч жалоб, или почти половина обращений в медицинской сфере — открытую и прозрачную систему.

Президент поставил задачу создать единую электронную базу всех обращений, Народные приёмные будут ежеквартально формировать открытый рейтинг работы государственных органов в этом направлении.

Кроме того, будет создана единая для всех министерств, ведомств и хокимиятов онлайн-платформа для регистрации, рассмотрения и контроля результатов обращений. Итоги мониторинга будут ежемесячно получать Сенат и правительство.

В Сенате ежеквартально, а в местных кенгашах — ежемесячно будет заслушиваться отчёт руководителей министерств, ведомств и регионов о состоянии решения вопросов, поднятых в обращениях населения.