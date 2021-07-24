Фонд по поддержке развития цифровой экономики «Цифровое доверие» ликвидирован постановлением президента Узбекистана от 19 июля.

Напомним, фонд был образован в сентябре 2018 года для «консолидации инвестиционных, финансовых и других ресурсов в приоритетных направлениях развития цифровой экономики», и вскоре провел пилотное внедрение технологии блокчейн в Узбекистане.



В том же году фонду было передано 100% государственной доли в уставном капитале мобильного оператора UMS (сейчас работает под брендом Mobiuz). Теперь же 100-процентная доля государства в компании переходит к Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Этим же документом упраздняется ряд правовых актов, в том числе о передаче фонду государственной доли в «Узбекгидроэнерго», об организации гольф-индустрии в Джизакской области и о создании медицинского кластера в Галляаральском районе Джизакской области.

Как отмечает Spot, активность фонда перестала быть заметна уже давно: «Недоступен сайт фонда, страницы в социальных сетях не обновляются с 2019 года».