23 июля в Узбекистане был обновлён рекорд суточного прироста новых случаев коронавируса с начала года — 773, общее число случаев с марта прошлого года достигло 123559, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Цифры прироста приблизились к показателям конца июля — начала августа прошлого года

Наибольшее количество заболевших за день выявлено в Ташкенте — 109, Ташкентской области — 95, Джизакской — 94, Сурхандарьинской — 88, Самаркандской — 85, Ферганской области — 81 и Каракалпакстане — 68. В других регионах цифры составляют от 12 в Навоийской до 33 в Наманганской области.

Ещё у 507 человек в течение дня была подтверждена пневмония. Это также самая высокая цифра с 5 июля, когда Минздрав начал публиковать статистику по данному заболеванию.

Число умерших пациентов с коронавирусом, зарегистрированных официально, выросло на 7 (самый высокий показатель с начала года), общее число умерших достигло 826.