Instagram
Telegram
25 июля
Куда пойти в выходной в Ташкенте?
Три кинопремьеры, летние скидки в магазинах, каток в Humo Arena, выставка в Hilton Tashkent City, вечеринки в бассейнах и другие мероприятия предстоящего выходного.
По традиции редакторы Афиши отобрали для вас самые интересные мероприятия в столице.
Кино
«Охотники на троллей: Восстание титанов»
«Любовь по ту сторону»
«G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз»
7 летних фильмов о любви и приключениях
Лучшие фильмы о путешествиях
реклама
Город
Лучные бои в клубе Hero park
Каток в Humo Arena
Выставка Art & Heritage
Выставка-ярмарка «Восточный базар» в Next'e
реклама
Знания
Творческие мастер-классы в «Мастерской»
Мастер-класс по батику в Human House
Дети
Пони-клуб в Ташкентском зоопарке
Научная программа «Вредные привычки»
Вечеринки
Вечеринка в бассейне Sinbad
Пенные вечеринки в «Солнечном городе»
Вечеринка в бассейне «Мохито»
реклама
Afisha.uz
Дорогу молодым: Наследие Узбекистана глазами современных художников
7 отелей в горах с красивым видом
7 парков в Ташкенте, где все еще есть зелень
Скидки в магазинах Ташкента: лето 2021
Где заказать кукси: 18 мест Ташкента
Аквапарки и бассейны Ташкента. Цены 2021
Контакты редакции
Реклама
© 2005-2021 «Afisha.uz»
Свидетельство регистрации электронного СМИ №0400 от 24 мая 2007 г.
Учредитель: ООО «Afisha Media» / Главный редактор: Сапаева Галина Вячеславовна
Адрес: 100007, Ташкент, ул. Паркент, 26А / Почта:
info@afisha.uz
Facebook
Instagram
Telegram