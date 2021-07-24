Куда пойти в выходной в Ташкенте?

Три кинопремьеры, летние скидки в магазинах, каток в Humo Arena, выставка в Hilton Tashkent City, вечеринки в бассейнах и другие мероприятия предстоящего выходного.



По традиции редакторы Афиши отобрали для вас самые интересные мероприятия в столице.