На военных полигонах Министерства обороны Таджикистана, которые расположены вблизи границы с Афганистаном, возможно принять и разместить порядка 100 тысяч беженцев из Афганистана. Об этом сообщило издание ASIA-Plus со ссылкой на заместителя главы Комитета по чрезвычайным ситуациям республики Имомали Иброхимзода.

По его словам, по мере необходимости страна может принять еще больше беженцев из Афганистана. «Мы с международными организациями изучаем потенциал республики по приему афганских беженцев», — отметил замглавы комитета.

Он заявил, что в ближайшее время на территории района Кушониён и города Хорог будут сданы в эксплуатацию два специальных склада, где будут храниться палатки, постельные принадлежности, средства гигиены, посуда для потенциальных афганских беженцев.

Имомали Иброхимзода также сообщил, что в июле в Таджикистане нашли приют 1574 беженца, которые за счет правительства страны были обеспечены медицинской помощью, палатками для проживания, трехразовым горячим питанием, постельными принадлежностями, кухонной утварью.

«Эти афганские беженцы были возвращены на родину в города Кабул и Мазари-Шариф посредством 11 чартерных авиарейсов», — добавил заместитель главы силового ведомства.

Беженцы из Афганистана переправляются в соседние государства в связи с наступлением движения «Талибан» на территории, контролируемые афганским правительством. Таджикистан ранее уже заявлял о готовности принимать беженцев, в частности, в Хатлонской области планируется построить для них базу временного содержания. Узбекистан позицию по беженцам не объявлял. В начале июля сообщалось, что за пределами Термеза организован палаточный городок, но власти страны пока не прокомментировали информацию.