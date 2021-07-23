Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ поднимало вопрос о невозможности самостоятельного выдвижения независимых кандидатов на выборах президента Узбекистана. Этот вопрос на пресс-конференции в пятницу прокомментировал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Бахром Кучкаров.

24−28 мая состоялся визит экспертов Миссии по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ в связи с предстоящими президентскими выборами, которые состоятся 24 октября.

Кандидаты в президенты и депутаты в Узбекистане могут выдвигаться только политическими партиями (в стране зарегистрировано пять партий). Возможность выдвижения кандидатов инициативными группами избирателей была исключена из законодательства в июле 2009 года. БДИПЧ ОБСЕ по итогам выборов президента 2016 года называло невозможность самостоятельного выдвижения независимых кандидатов минусом выборного законодательства Узбекистана.

«Да, этот вопрос поднимался со стороны БДИПЧ, в прошлые выборы тоже. Но по нашему законодательству только зарегистрированные политические партии имеют право на выдвижение кандидатов в период выборов. То, что планируется или не планируется, я точно вам сказать не могу, потому что законодательство не зависит от Центральной избирательной комиссии. ЦИК исполняет закон, принятый Избирательный кодекс», — заявил Бахром Кучкаров.

По его словам, решение этого вопроса зависит от законодателей. «Наверное, в будущем мы этот вопрос можем обсуждать. Это, конечно, касается будущих действий не только Центральной избирательной комиссии, а, в первую очередь, наших законодателей», — сказал он.

В марте первый заместитель главы Сената Садык Сафаев также комментировал невозможность самостоятельного выдвижения в президенты и депутаты независимых кандидатов. Он признал, что в законодательстве сейчас это не прописано, но отметил, что не считает, что отсутствие возможности самовыдвижения нивелирует проведение открытых выборов.

«Политические партии, если они настоящие политические партии, могут в себе это абсорбировать. Мы можем по этому поводу дебатировать, провести конференцию. Есть много аргументов за и против… Я могу одно сказать, что у нас предстоят несколько конференций, и вот этот вопрос о самовыдвиженцах тоже стоит», — заявил он.

ЦИК назначил день выборов президента Узбекистана на 24 октября. Избирательная кампания стартовала 23 июля.