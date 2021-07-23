Флаг Узбекистана на открытии Олимпийских игр в Токио будут нести боксёр Баходир Жалолов и таэквондистка Нигора Турсункулова, сообщил в интервью телеканалу «Узбекистан 24» генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Ойбек Касымов.

«Одной из особенностей нынешней Олимпиады является обеспечение гендерного равенства, в связи с чем Международный олимпийский комитет рекомендовал из каждой страны по одному именитому мужчине и женщине спортсмену, которые будут знаменосцами», — сказал генсек НОК.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе НОК, при определении знаменосцев Узбекистана учитывались спортивные показатели, а также мнения каждого спортсмена и других членов делегации.

Ранее в НОК сообщали, что флаг Узбекистана на открытии Игр понесут боксёр Бобоусмон Батуров и гимнастка Оксана Чусовитина. В интервью Sputnik Узбекистан о внезапной замене знаменосцев высказалась сама Оксана Чусовитина. По её словам, ей ничего не объяснили, и она не была в курсе о готовящейся замене.

«Мне не объяснили, почему изменили, просто сказали, что я не иду, и всё. Мотивацию убили. Так делать нельзя. Можно просто объяснить, мы все люди, всё поймём», — заявила гимнастка.

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио начнётся 23 июля в 16:00 по ташкентскому времени. На соревнованиях Узбекистан будет представлен 71 спортсменом, в общей сложности атлеты будут состязаться в 17 видах спорта, больше всего — в боксе и дзюдо.