На церемонии открытия Олимпийских игр в Токио флаг Узбекистана несли боксёр Баходир Жалолов и таэквондистка Нигора Турсункулова. О смене знаменосцев стало известно за несколько часов до мероприятия. 17 июля Национальный олимпийский комитет сообщал, что знаменосцами станут боксёр Бобоусмон Батуров и гимнастка Оксана Чусовитина.
«Мне не объяснили, почему изменили, просто сказали, что я не иду, и всё, — ранее заявила 46-летняя гимнастка. — Мотивацию убили. Так делать нельзя. Можно просто объяснить, мы все люди, всё поймём», — сказала спортсменка.
Инцидент вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Оксана Чусовитина поблагодарила болельщиков за поддержку, но попросила «не омрачать сегодняшний день»: «Сегодня открытие. Мы так долго этого ждали. Давайте будем радоваться, улыбаться, болеть за всех. Скоро начнутся соревнования, и чтобы выступить достойно, нам нужно спокойствие».
Национальный олимпийский комитет прокомментировал смену знаменосцев желанием не перегружать спортсменов, поскольку соревнования по боксу и гимнастике стартуют 24 и 25 июля. По данным НОК, окончательное решение по этому вопросу было принято 21 июля.
«Посещение церемонии открытия занимает много времени. Необходимо долго стоять на ногах, также надо учитывать позднее возвращение в олимпийскую деревню. Для информации: Нигора Турсункулова начнет бои 26 июля, Баходир Джалолов — 29 июля. Так что у них будет сравнительно больше времени для восстановления», — заявили в комитете.
Боксёр Бобоусмон Батуров в весовой категории до 69 кг сразится с доминиканским спортсменом Роганом Поланко в 1/8 финала 27 июля — на день позже, чем Нигора Турсункулова (26 июля). Жеребьёвка же по спортивной гимнастике состоялась ещё 30 июня, а решение о выборе первых знаменосцев было оглашено 17 июля.
Лара Фаргулина
Лжецы и лицемеры
Azim Hikmatov
Видимо, о расписании соревнований узнали в последний день. Когда Оксану назначали знаменосцем, о графике ничего не было известно. Ну да, ну да.
Eugenie Muminova
Я знала! Я знала, что объяснение будет таким, что мне нужно будет осторожно поставить чашку на стол, прежде чем читать, чтоб не облиться горячим чаем. Не разочаровали! Конечно, Оксане Чусовитиной было бы крайне тяжело пройти с флагом, постоять, и так далее — древко тяжелое, полотно развевается, все это тянет руки, утомляет спину. Нет, нет! Батурова тоже нужно поберечь, хотя он выступает на день позже Нигоры Турсункуловой. Мужчины хрупки и чувствительны, не дай бог переволновался бы с этим флагом, столько нервов, потом в ринге забудет, какая у него стойка, руки опустит, гимн национальный запоет невовремя, выплюнув капу. НОК молодцы, объяснение полностью в духе наших традиций, такое, что не поспоришь — с глупостью спорить невозможно.
A n d J O N
Наконец. Надеюсь, Оксана как спортсмен с пониманием примет такое решение НОК. Оказывается есть причина, спортивная! А то были умы которые сразу про этнических и красивых узбечек!
Дмитрий Мешков
Хорошая попытка