На церемонии открытия Олимпийских игр в Токио флаг Узбекистана несли боксёр Баходир Жалолов и таэквондистка Нигора Турсункулова. О смене знаменосцев стало известно за несколько часов до мероприятия. 17 июля Национальный олимпийский комитет сообщал, что знаменосцами станут боксёр Бобоусмон Батуров и гимнастка Оксана Чусовитина.

«Мне не объяснили, почему изменили, просто сказали, что я не иду, и всё, — ранее заявила 46-летняя гимнастка. — Мотивацию убили. Так делать нельзя. Можно просто объяснить, мы все люди, всё поймём», — сказала спортсменка.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Оксана Чусовитина поблагодарила болельщиков за поддержку, но попросила «не омрачать сегодняшний день»: «Сегодня открытие. Мы так долго этого ждали. Давайте будем радоваться, улыбаться, болеть за всех. Скоро начнутся соревнования, и чтобы выступить достойно, нам нужно спокойствие».

Национальный олимпийский комитет прокомментировал смену знаменосцев желанием не перегружать спортсменов, поскольку соревнования по боксу и гимнастике стартуют 24 и 25 июля. По данным НОК, окончательное решение по этому вопросу было принято 21 июля.

«Посещение церемонии открытия занимает много времени. Необходимо долго стоять на ногах, также надо учитывать позднее возвращение в олимпийскую деревню. Для информации: Нигора Турсункулова начнет бои 26 июля, Баходир Джалолов — 29 июля. Так что у них будет сравнительно больше времени для восстановления», — заявили в комитете.

Боксёр Бобоусмон Батуров в весовой категории до 69 кг сразится с доминиканским спортсменом Роганом Поланко в 1/8 финала 27 июля — на день позже, чем Нигора Турсункулова (26 июля). Жеребьёвка же по спортивной гимнастике состоялась ещё 30 июня, а решение о выборе первых знаменосцев было оглашено 17 июля.