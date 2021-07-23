Число погибших в результате проливных дождей в провинции Хэнань в Центральном Китае возросло до 33, еще 8 человек числятся пропавшими без вести, сообщило ИА «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Из-за ливней, обрушившихся на провинцию, в общей сложности пострадало около 3 миллиона человек, 376 тысяч местных жителей были эвакуированы в безопасные места,

В результате стихийного бедствия пострадали более 215,2 тысячи га посевов сельскохозяйственных культур. Экономический ущерб составил примерно около 188,6 млн долларов.

Ливневые дожди обрушились на город Хуэйсянь в 8 утра среды и продолжались до 6 утра четверга, количество осадков достигло 400 мм.

Местные власти мобилизовали почти 40 тысяч спасателя для ликвидации последствий стихийных бедствий, на данный момент из Хуэйсяня эвакуировано около 38 тысяч человек.