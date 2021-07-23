В Управлении внутренних дел Андижанской области прокомментировали появившуюся в социальных сетях видеозапись, где говорится, что житель Андижана убивает у себя дома собак и продает мясо в местные столовые.

По этому поводу на имя управления 3 июля поступило заявление и собранные жителями махалли «Узгариш» документы городской Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны общественного здоровья.

В материалах говорилось, что гражданин О. Г., проживающий на улице Т. Келдиева, имеет дома 12 собак, не соблюдая правила содержания. Кроме того, в его доме были найдены кожа и кости собак. Заявители утверждали, что хозяин дома мог заниматься реализацией собачьего мяса, и требовали выяснить, кому и куда он его продавал.

Правоохранители установили, что гражданин О. Г. на протяжении последних шести месяцев убивал собак для собственного потребления, мясо он никому не продавал и не сдавал.

В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 110 (нарушение правил содержания собак и кошек, влечет наложение штрафа на граждан от 0,1 до 0,5 БРВ) и части 1 статьи 111 (жестокое обращение с животными, влечет наложение штрафа от 1 до 3 БРВ) Кодекса об административной ответственности. В настоящее время принимаются меры по взысканию назначенных штрафов, говорится в сообщении областного УВД.