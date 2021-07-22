Предприятие «Тошкент шахар сув таъминоти» сообщило о планируемых 23−24 июля отключениях холодной воды в ряде районов Ташкента.

Причина отключений — перенос труб питьевой воды Д-1400 мм Д-475 м в парке «Новый Узбекистан» в Кибрайском районе Ташкентской области, Д-1000 мм Д-370 м — по улице Ханабад Сергелийского района Ташкента и Д-600 мм Л-200 м — по улице Кипчак.

В связи с этим по следующим адресам будет временно отключено водоснабжение с 09:00 23 июля до 21:00 24 июля:

Яшнабадский район: махалли «Катта Олмос», «Икбол», «Уртамасджид», «Мумтоз», «Катта Куйлик», «Куйлик обод», «Уйсозлар», «Тарновбоши», «Янгикурган», «Бехизор», семейные поликлиники № 28 и 29.

Бектемирский район: махалли «Абай», «Бектемир», «Олтинтопган», «Хусайн Бойкаро», «Мажнунтол», «Миришкор», «Рохат», «Зилола», «Икбол», «Чашма», «Нурафшон», улица Порлок, Массив Водник-1, 2-й квартал, котельная Водник.

Мирабадский район: махалли «Куйлик ота», «Баротхуджа», «Парвона», «Баёт», «Чинор», «Янги Куйлик», «Юксалиш», «Файзиобод», «Ок уй», «Зиёнур», «Толарик». Массивы Куйлик — 1, 2, 3, 4, улицы Файзиабад, Билимдон, гостиницы «Хаёт» и «Дэниел Хилл», 6-ая котельная.

Сергелийский район: махалли «Кушкурган», «Ханабад», «Строители», «Зиёкор», «Маданият», «Шукур Бурханов», 6-ая котельная.

Янгихаётский район: махалли «Олчазор», «Чарогон», «Дустлик», «Ёркин», районная прокуратура.

Снижается напор воды:

Сергелийский район: «Кумарик», «Кипчак», «Нурхайот», «Согдиана», «Дарё Буи», «Ногай Курган», «Викор», «Бунёдобод», «Зийнат», «Йулдош», «Навкирон», «Иттифок», «Эзгулик», «Мададкор», «Хабибий», «Ташаббус», «Янги Умид», «Орият», «Мархамат».

На территориях обслуживаемыми ООО «Мусаффо оби хаёт»:

В Кибрайском районе: «Чингельды», «Дустлик», «Джарбоши», «Тошисти», «Ибрат», «Аргин», «Миришкор».

В Зангиотинском районе: «Беруний», «Корасув», «Ханабад», «Кушбеги», «Истиклол», «Номданак», «Тараккиёт», «Хонободтепа».

Отключения воды 26−27 июля

С 09:00 26 июля до 21:00 27 июля будут проводиться работы по переносу водопровода питьевой воды между улицами МКАД и ТКАД в Сергелийском районе. В связи с этим по следующим локациям будет временно отключено водоснабжение.

Сергелийский район: МСГ «Олтин водий», «Кумарик», «Нугой кургон», «Жунарик», «Юкори Дархон», «Янгидархон», 3-аэропорт, продуктовый рынок Сергели, авторынок Сергели.

Янгихаётский район: «Янги Чоштепа», «Софдил», «Ал-Фаргоний», «Викор», «Чоштепа», «Йулдош».

Чиланзарский район: «Гавхар», «Катта Думбиробод», «Катта Чилонзор-1», «Катта Чилонзор-2», «Катта Чилонзор», «Наккошлик».

Яккасарайский район: «Яккасарой», «Мерос», «Мукимий», «Тукимачи», «Дилбулок», «Мухандислар»;

В том числе в некоторых частях территории обслуживаемых ООО «Мусаффо оби хаёт» тоже могут возникнуть временные перебои питьевой воды.