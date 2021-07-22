21 июля в Узбекистане зарегистрирован рекордный с начала года суточный прирост подтверждённых случаев коронавируса — 719. Днём ранее эта цифра составила 698. По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, общее количество выявленных в стране случаев достигло 122048.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Ташкенте — 118, Ташкентской области — 83, Сурхандарьинской и Джизакской области — по 81, Самаркандской — 78, Ферганской области и Каракалпакстане — по 71. В других регионах цифры колеблются от 13 в Хорезме до 31 в Наманганской области.

В течение дня пневмония была выявлена у 492 человек, за день до этого — 478. Статистика по заболеваемости пневмонией публикуется с 5 июля.

Число официально зарегистрированных умерших, у которых был коронавирус, выросло на 4 и достигло 814.