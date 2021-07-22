Два шахматиста из Узбекистана Нодирбек Абдусаторов и Жавохир Синдаров вышли в 1/16 финала Кубка мира ФИДЕ, который пройдёт c 10 июля по 8 августа в Сочи.

Фото: fide.com.

Как пишет Chess 24, 16-летний гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов с рейтингом 2634 пунктов (127-е место в мире) выиграл чемпионат мира среди детей до 8 лет. Он начал побеждать гроссмейстеров, будучи 9-летним ребенком и продолжает удивлять. Нодирбек стал гроссмейстером в 13 лет, а в 16 лет он является одним из тех вундеркиндов, чей рейтинг мог бы перевалить за 2700, если бы не вмешалась пандемия.

Узбекистанец продемонстрировал, что может бороться на равных с восьмым шахматистом мира — голландским гроссмейстером 27-летним Анишем Гири (2776, 8-е место). Обе классические партии завершились вничью, но узбекистанец хорошо сыграл в двух в тай-бреках с контролем «25+10» (25 минут + 10 секунд на ход) и победил голландца.

Фото: fide.com.

15-летний Жавохир Синдаров (2558, 408) поддержал успех узбекистанской молодежи, обыграв 25-летнего перуанца Хорхе Кори (2652, 93) двух партиях третьего круга со счётом 1,5/0,5.

Хорхе Кори и Жавохир Синдаров. Фото: fide.com.

26-летний Жахонгир Вахидов (2534, 523) выиграл первую партию с Павлом Понкратовым (2629, 140), но российский гроссмейстер выиграл оставшиеся три противостояния.

Фото: fide.com.

22 июля в Сочи пройдут первые матчи 1/16 финала Кубка мира по шахматам. На этой стадии турнира Нодирбек Абдусатторов сразится с Васифом Дурарбейли (2625, 150) из Азербайджана, а Жавохиру Синдарову предстоит выступить против поляка Кацпера Пиоруна (2608, 197).