20 июля в Наманганской области наблюдались сходы селей, вызванные обильными осадками (видео). В результате наводнений подтоплены дома в некоторых махаллях Намангана, Касансайского, Туракурганского и Уйчинского районов, сообщила пресс-служба областного УЧС.
Фото: УЧС Наманганской области.
К работам по ликвидации ситуации привлечены хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков и руководители секторов, начальник Управления по чрезвычайным ситуациям, а также техника и спасательные отряды.
Кроме того, ведутся работы по сбору воды, скопившейся в домах жителей. Для ликвидации последствий инцидента задействованы личный состав спецтехники и пожарной части, а также 80 единиц техники и 584 рабочих из партнерских организаций, говорится в сообщении.
Фото: УЧС Наманганской области.
В связи со скоплением воды в подвале многоэтажных домов №4, 5, 6, расположенных в махалле «Юксалиш» в Намангане, 100 жителей многоэтажек были эвакуированы в безопасную зону.
Ещё 32 человека из 7 домов в Давлатабадском районе (в составе Намангана), проживающие рядом с рекой Шишаки, также эвакуированы в безопасную зону.
По данным областного УЧС, пострадавших нет.
Как сообщает пресс-служба ГУБДД МВД, селевые потоки повредили два моста.
Фото: ГУБДД МВД.
В частности, полностью прекращено движение через мост, находящийся на 15 км трассы 4R-117 «Туракурган-Наманган-Чартак».
В связи с повреждением моста «Ташлама», расположенного на 73 км автодороги 4Р-112 Ферганской кольцевой дороги, движение ограничено частично (в одностороннем порядке).
Водителям рекомендуется временно использовать объездные пути, чтобы избежать заторов.
Фото: Kun.uz.
По данным Kun.uz, в махалле «Имомота» Папского района сель повредил несколько автомобилей.
Напомним, 13 июля из-за сильных дождей на территории Кыргызстана в Касансайском районе Наманганской области сошёл сель. Погибли девять человек, шестеро пострадали.
В начале мая из-за схода селевых потоков повреждены некоторые участки дорог в Наманганской области.