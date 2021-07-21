20 июля в Наманганской области наблюдались сходы селей, вызванные обильными осадками (видео). В результате наводнений подтоплены дома в некоторых махаллях Намангана, Касансайского, Туракурганского и Уйчинского районов, сообщила пресс-служба областного УЧС.

Фото: УЧС Наманганской области.

К работам по ликвидации ситуации привлечены хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков и руководители секторов, начальник Управления по чрезвычайным ситуациям, а также техника и спасательные отряды.

Кроме того, ведутся работы по сбору воды, скопившейся в домах жителей. Для ликвидации последствий инцидента задействованы личный состав спецтехники и пожарной части, а также 80 единиц техники и 584 рабочих из партнерских организаций, говорится в сообщении.

Фото: УЧС Наманганской области.

В связи со скоплением воды в подвале многоэтажных домов №4, 5, 6, расположенных в махалле «Юксалиш» в Намангане, 100 жителей многоэтажек были эвакуированы в безопасную зону.

Ещё 32 человека из 7 домов в Давлатабадском районе (в составе Намангана), проживающие рядом с рекой Шишаки, также эвакуированы в безопасную зону.

По данным областного УЧС, пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба ГУБДД МВД, селевые потоки повредили два моста.

Фото: ГУБДД МВД.

В частности, полностью прекращено движение через мост, находящийся на 15 км трассы 4R-117 «Туракурган-Наманган-Чартак».

В связи с повреждением моста «Ташлама», расположенного на 73 км автодороги 4Р-112 Ферганской кольцевой дороги, движение ограничено частично (в одностороннем порядке).

Водителям рекомендуется временно использовать объездные пути, чтобы избежать заторов.

Фото: Kun.uz.

По данным Kun.uz, в махалле «Имомота» Папского района сель повредил несколько автомобилей.

Напомним, 13 июля из-за сильных дождей на территории Кыргызстана в Касансайском районе Наманганской области сошёл сель. Погибли девять человек, шестеро пострадали.

В начале мая из-за схода селевых потоков повреждены некоторые участки дорог в Наманганской области.