Должностные лица Бухарского областного филиала и главного офиса «Асакабанка», руководитель компании G. B. A. И другие работники ООО K. S. стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, сообщила пресс-служба УВД Бухарской области.

По данным управления, вышеуказанные лица для получения льготного кредита в размере 2 млн долларов, выделяемого в рамках проекта «Развитие цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства» с участием Азиатского банка развития, подозреваются в преступном сговоре и подделке документов.

Как следует из заявления, подозреваемые нарушили общие критерии кредитной политики АО «Асакабанк» на 2017 год, оформив кредит на 2 млн долларов, зная, что финансируемые средства недостаточно обеспечены залогом, путём подделки документов и с признаками должностного подлога.

В результате интересам государства и банка нанесён ущерб в 1,64 млн долларов, включая 1,28 млн долларов (13,57 млрд сумов) — из-за невыплаты основной суммы кредита и 358 тысяч долларов (3,79 млрд сумов) — из-за задолженности по процентам и пени.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество / наказывается штрафом от 400 до 600 базовых расчетных величин или лишением свободы от 8 до 10 лет). Ведётся следствие.

В рамках проекта «Развитие цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства» с участием Азиатского банка развития" было подписано заёмное соглашение между Узбекистаном и АБР на сумму 154 млн долларов со сроком реализации проекта в 2017 — 2021 годы.

В течение двух лет выделенные ресурсы для кредитной линии в размере 151 млн долларов были освоены в полном объеме, а также для управления и мониторинга проектом выделено 3 млн долларов.

Как сообщается, за счет выделенных ресурсов 161 фермерским хозяйством и сельскохозяйственным предприятием созданы интенсивные сады на площади 3370 га с установкой систем капельного орошения и современные теплицы на площади 137 га, 58 холодильных хранилищ вместимостью 67 тысяч тонн, 28 линий по переработке сельскохозяйственной продукции годовой мощностью 121 тысяч тонн и другие.

14 июня 2018 года Совет директоров Азиатского банка развития одобрил предоставление Узбекистану займа в размере 198 млн долларов для дополнительного финансирования проекта со сроком погашения 25 лет, включая льготный период 5 лет.