Президент Шавкат Мирзиёев 19 июля провёл совещание по вопросам улучшения инфраструктуры сельского хозяйства за счет модернизации насосных станций, сообщила пресс-служба главы государства.

В стране существует 1687 насосных станций. Из них 299 устарели, в результате чего 80 тысяч гектаров земель выбыли из оборота, на 607 тысячах гектаров ухудшилось водоснабжение. На ремонт и модернизацию этих станций потребуется 700 млн евро. Срок реализации проекта — 2021−2016 годы, ожидается экономия 80 млн киловатт-часов электроэнергии и 56 млрд сумов бюджетных средств ежегодно. Это также позволит ввести в оборот 78 тысяч гектаров земли.





«Хокимы, которые сидят в студии, понимаете или нет, насколько это важно и сложно? Деньги брать умеют, а проводить расчёты — нет», — заявил президент.

На первом этапе планируется модернизировать 95 насосных станций в 28 районах Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Навоийской и Бухарской областях за счет иностранного кредита в размере 146 млн евро.

Министерству водного хозяйства поручено до конца года провести тендеры по закупке оборудования и начать строительство.

На отечественных предприятиях выпускается 15 из 86 видов насосного оборудования и 20 из 80 типов электродвигателей, необходимых для модернизации. Глава государства подчеркнул необходимость более широкого использования этого фактора при закупке оборудования.





В рамках проекта намечено вернуть в оборот 40 тысяч гектаров земель и улучшить водоснабжение на 315 тысячах гектаров. В частности, возрастут объемы орошения в 3 районах Бухарской и 3 районах Навоийской областей, 5 районах Кашкадарьинской, 6 районах Самаркандской и 11 районах Сурхандарьинской областей (всего в 28 районах).

Перед заместителем премьер-министра Шухратом Ганиевым и хокимами областей поставлена задача принять программу по размещению высокодоходных культур на площадях, водоснабжение которых улучшится, обеспечению на этой основе постоянной занятости 80 тысяч человек.

«Если мы обеспечим посадку на каждом гектаре культуру, приносящую доход минимум в 50 млн сумов, то сможем обеспечить работой 80 тысяч человек. Сколько электроэнергии можно сэкономить. Если провести расчёты, то у каждой области есть свои особенности, климат. Почему в Кашкадарье и Навои должны быть одинаковые расходы? Не должно быть такого», — заявил Шавкат Мирзиёев

Президент отметил, что за счёт внедрения водосберегающих технологий на землях, охватываемых проектом, можно снизить водопотребление на 40% и ввести в пользование дополнительно 20 тысяч га земли.

«Если бы не изменили систему в сфере водоснабжения за последние два года, что было бы с водой сегодня? Если бы не внедрили капельное орошение, орошение дождеванием, плёнкой, то была бы вода хоть в одной области? Нет. Кто будет ценить это. Если не наладим учёт воды, то у фермеров, кластеров никогда не будет заинтересованности», — заявил он.

Подчеркнута необходимость повышения квалификации специалистов по обслуживанию насосных станций, организации для них учебных курсов и семинаров.

В качестве примера отмечена недавно обновленная насосная станция «Дустлик» в Гузарском районе Кашкадарьинской области. В результате ее модернизации улучшилось водоснабжение 11 тысяч гектаров земли, эксплуатационные расходы снизились с 300 млн до 100 млн сумов, ежегодно экономится 8 млн киловатт-часов электроэнергии.

Ответственным лицам поручено установить систематический контроль над проектом, обеспечить эффективное использование средств. Указано на важность подключения каждой насосной станции к кластерам и обеспечить их участие на всех этапах реализации проектов.

В феврале Шавкат Мирзиёев сообщил, что во время оросительного сезона 2021 года уровень водоснабжения будет на 25% ниже. До 1 октября отменена пошлина на импорт полиэтилена и полипропилена для водосберегающих технологий. На вице-премьера Шухрата Ганиева, главу Минводхоза и хокимов возложена ответственность по экономии 10 млрд кубометров воды.