В UZTELECOM «летняя жара» продолжается. На этот раз — это приятная жара летних акций, от которых цены на «красивые» номера буквально тают.

Сегодня быть обладателем «красивого», легко запоминающегося номера — это не только роскошь, но и удобство, а с UZTELECOM это еще и доступно. С 13 июля по 12 сентября каждый новый мобильный абонент сети GSM и CDMA может стать обладателем «золотого» номера со скидкой до 98%.





Размер скидки определяется тарифным планом при подключении. Например, при подключении тарифов Flash, Flash Upgrade, Royal, Деловой, UNITS (11 тысяч, 14 тысяч, 18 тысяч или 22 тысячи) можно получить «красивый» номер с первоначальной стоимостью 399 999 сумов всего за 10 000 сумов.

В акции могут принять участие как физические, так и юридические лица. Еще одно важное условие — необходимо оставаться подключенным к выбранному изначально тарифному плану от двух до шести месяцев.

«UZTELECOM — национальный оператор».

Единый call-центр: 1099.

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