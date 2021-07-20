Получение кредита — серьезный вопрос, особенно когда речь идет о кредитах для бизнеса. В таком случае от кредитования зависит благосостояние, а иногда и существование всей компании. Поэтому к выбору кредитной организации необходимо подходить с максимальной ответственностью.

Кредитные продукты, разработанные специалистами банка «Ипак Йули», имеют ряд преимуществ. Их высокая эффективность выражается в быстром рассмотрении заявок (до трех-пяти дней), упрощенных требованиях к залоговому обеспечению, а также в постоянной помощи личного менеджера.

Один из надежных и передовых банков Узбекистана «Ипак Йули» готов предложить шесть гибких и лояльных кредитных продуктов для бизнеса.

Кредиты для развития малого бизнеса — классический продукт банка, который соответствует запросам большинства предпринимателей при обращении в «Ипак Йули». Сумма кредита — до 3 млрд сумов в национальной или иностранной валюте.

Кредит выдается для любых целей компании — от реализации контрактов до приобретения имущества, которое может выступать и в качестве залога. Доступный и понятный кредит для малого бизнеса от «Ипак Йули» выдается на срок до четырех лет с возможностью оформления льготного периода по платежам на три месяца.

Ishonch станет оптимальным решением для компаний, у которых нет возможности или желания предоставлять фактический залог на кредит. В этом случае полиса страхования или товаров в обороте будет достаточно. Сумма данного кредита достигает 100 млн сумов, выдается на срок до одного года.

Основное преимущество Ishonch заключается в демократичности. От заемщика не требуется нотариальное оформление и наличие бизнес-плана, только минимальный перечень документов. Даже помощь менеджера не понадобится — просто, удобно и быстро.

Express Auto для предпринимателей — один из востребованных видов займов на сегодня. «Ипак Йули» предоставляет услугу для приобретения любых автотранспортных средств не только первичного, но и вторичного рынка.

Express Auto доступен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и выдается на срок до четырех лет. В качестве залогового обеспечения может быть принято приобретаемое автотранспортное средство. Первоначальный взнос в размере 36% от стоимости автотранспортного средства может быть заменен на любое другое залоговое имущество — недвижимость, ювелирные изделия, автомобиль или поручительство третьего лица.

До нового авто — всего один звонок, а остальное сделает персональный финансовый менеджер.





Кредит Biznesga ko’mak — настоящая мечта предпринимателя. Он выдается на руки наличными и абсолютно на любые бизнес-цели по усмотрению заемщика.

Biznesga ko’mak станет отличным решением для предприятий на начальных этапах развития и для компаний с большими планами на будущее. Сумма, полученная в рамках этого кредитного продукта, достигает 40 тысяч долларов США в национальной валюте при сроке погашения до трех лет.

Business express — еще один востребованный продукт для бизнеса. Очень похож на Biznesga ko’mak и тоже выдается на использование по усмотрению компании и абсолютно на любые цели.

Главные отличия этого продукта от Biznesga ko’mak это:

перевод кредитных средств на основной счет предприятия;

максимальная сумма займа до 300 млн сумов;

срок погашения кредита — до полутора лет.

Для решения вопросов приобретения или обновления основных средств и обеспечения эффективного развития вашей компании, специалисты банка разработали кредитный продукт «Бизнес-рассрочка». Целью кредита может быть приобретение коммерческой недвижимости, автотранспорта любого типа, сельскохозяйственной техники, производственного оборудования и спецтехники.

Тариф «Бизнес-рассрочка» разработан на основе лизинговых операций для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и выдается на срок до четырех лет. Сумма займа — до 3 млрд сумов.

Персональный финансовый менеджер расскажет о возможностях долгосрочного финансирования бизнеса с равным графиком погашения, оплаты прибылью, полученной в ходе использования оборудования и техники, которые приобретались за счет выданного кредита.

Предпринимательская деятельность рано или поздно требует дополнительного финансирования извне. В «Ипак Йули» можно найти удобное и выгодное предложение.

Подробную информацию можно получить по ссылке.

Телефон: (+998) 78−140−69−00.

Сайт: ipakyulibank.uz

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