Многие любят лето. Это особая пора, когда жизнь обретает новые ритмы и темпы. Больше общения, больше веселья, больше драйва — и все это сложно представить без мобильного интернета. А приятные обновления в линейке интернет-пакетов от UZTELECOM делают это лето еще более ярким, запоминающимся, а главное — выгодным.

С 1 июня UZTELECOM внес грандиозные изменения в линейку 30-дневных интернет-пакетов, сделав их больше, привлекательнее и доступнее.

Главной особенностью перемен стал переход на новую систему исчисления объема интернет-трафика. Теперь UZTELECOM предоставляет не мегабайты, а гигабайты мобильного интернета.





Цены стали еще приятнее и выгоднее. Обновленная линейка интернет-пакетов теперь вобрала в себя 11 опций с разным объемом трафика от 1 до 75 ГБ стоимостью от 9 тысяч до 110 тысяч сумов. Отныне каждая покупка интернет-пакетов будет еще выгоднее и привлекательнее за счет приобретения гигабайтов трафика по цене привычных мегабайтов.

30-дневные интернет-пакеты доступны как для физических, так и для юридических лиц, находящихся на территории Узбекистана. Активация интернет-пакетов выполняется привычным образом — посредством USSD-команды, SMS-запроса, через мобильное приложение MyUZTELECOM в персональном кабинете абонента, а также с помощью операторов call-центра или пунктов продаж и обслуживания UZTELECOM. Также юридические лица могут активировать интернет-пакеты при подключении услуги «Мобильный бюджет» (активируются через меню USSD — *222#).

По истечении срока действия интернет-пакета при отсутствии активации следующего данной группы остаток мегабайтов не сохраняется.

«UZTELECOM — национальный оператор».

Подробнее можно узнать на сайте.

Скачать приложение MyUZTELECOM можно на Android и iOS.

Единый call-центр: 1099.

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