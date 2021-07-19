Комиссия по этике Международной федерации плавания (FINA) аннулировала результаты нескольких узбекистанских пловцов, получивших квоту на Олимпийские игры в Токио-2020, из-за скандала с фальсификацией результатов. Спортивная организация также рассматривает возможность наложения дополнительных санкций на Федерацию плавания Узбекистана.

Что произошло

Как сообщает «Спорт-экспресс», один из самых громких скандалов в квалификации Токио-2020 начался с интернет-расследования пловца из Индии Ликита Селвараша Премы. На открытом чемпионате Узбекистана по плавании, проходившем с 13 по 17 апреля 2021 года в Ташкенте, индийский спортсмен отказался стартовать, остался после сигнала судьи над поверхностью бассейна и стал стучать по бортику, привлекая к себе внимание.

21 апреля он выложил ролик на YouTube, где объяснил свой поступок и рассказал о схеме, по которой Федерация плавания Узбекистана якобы обеспечивала своим спортсменам квоты на Игры, а «всех несогласных пыталась либо купить, либо запугать».

Для попадания на Олимпиаду недостаточно просто пройти отбор внутри страны. FINA пытается добиться определенного уровня соревнований, по этой причине выставляет условия по минимальному квалификационному результату. Спортсменам необходимо преодолеть этот ценз на официальном старте, чтобы гарантировать путёвку на Игры. Обычно пловцы выполняют задачу на домашнем чемпионате страны, где также проходит отбор в национальную сборную.

В этом году из-за коронавирусных ограничений не все страны были готовы организовать национальные чемпионаты, другие федерации плавания сделали свои внутренние старты открытыми и стали приглашать на них иностранцев. Так же поступили и в Узбекистане, где наравне с пловцами из этой страны выступали легионеры из соседних государств. В том числе и индиец Ликит Према, пишет «Спорт-экспресс».

Искажение результатов





Индийский спортсмен ставил задачу преодолеть квалификационный норматив, а не забрать квоты пловцов из Узбекистана. Во время первых заплывов он заподозрил, что данные местной электроники не совсем точны. На дистанции 100 метров вольным стилем по протоколу у Алексея Тарасенко — 48,55 секунды (на 0,02 секунды лучше олимпийского норматива). Но Према утверждеает, что настоящее время Алексея более 51 секунды. В качестве доказательства приводит видео заплыва. По его словам, время поправляли, чтобы обеспечить узбекистанским пловцам квоты в Токио.

Издание указывает, что для того, чтобы обман было сложнее заметить, махинации происходили чаще всего в предварительных заплывах. Утренние результаты у местных пловцов были намного лучше, чем в вечерних сессиях. Хотя, как правило, спортсмены выкладываются на полную именно в финале.

Комиссия FINA после расследования установила, что данные приборов намеренно искажались, и результаты узбекистанских пловцов — Адильбека Юсупбоева, Эльдора Усмонова (100 м баттерфляем) и Алексея Тарасенко (100 м вольным стилем) — аннулировали.

В ответ Федерация плавания Узбекистана подала иск к FINA в Спортивный арбитражный суд (CAS). Но суд встал на сторону FINA и Премы, оставив в силе решение о непризнании некоторых результатов Открытого Кубка Узбекистана по плаванию, проходившего 24−29 ноября 2020 года, и Открытого чемпионата Узбекистана по плаванию, проходившего с 13 по 17 апреля 2021 года.

Более того, CAS рекомендовал FINA применить дополнительные санкции против чиновников, спортсменов и национальной федерации плавания. Международная федерация сейчас изучает этот вопрос.

«Любая попытка манипулирования результатами будет наказана согласно соответствующим правилам FINA. Проще говоря, FINA не потерпит никаких форм мошенничества или манипулирования событиями», — говорится в сообщении FINA.

Узбекистан в предыдущие годы не мог добиться участия больше трех своих пловцов на Играх, в Токио же планировали выступить не менее десяти человек. В итоге рекордного представительства Узбекистана в плавании на Олимпиаде уже не будет.

После аннулирования всех результатов квоты остались только у Хуршиджона Турсунова (100 м, вольный стиль), который выполнил олимпийский норматив на другом международном старте, и Натальи Критининой (50 метров, вольный стиль).

Однако есть вероятность, что FINA в качестве наказания может лишить всю делегацию права на участие в плавательном турнире Игр в любом виде и составе, а также дисквалифицировать Узбекистан с чемпионата мира по водным видам спорта-2022, который пройдет также в Японии — в Фукуоке.

Реакция НОК

Пресс-служба Национального олимпийского комитета опубликовала официальное заявление руководства НОК и Совета ветеранов спорта Узбекистана.

В сообщении отмечается, что руководство НОК регулярно посещало проводимые лицензионные чемпионаты Узбекистана по плаванию, на них также постоянно присутствовал представитель оперативного штаба НОК Мирсардор Алимов.

По окончании турниров Федерация плавания Узбекистана представила в Национальный Олимпийский комитет протокол соревнований, в котором указала, что пятеро спортсменов сборной Узбекистана выполнили норматив Токио-2020. Сведений о каких-либо нарушениях правил в представленном протоколе не содержалось, говорится в заявлении НОК.

«Также ни от одной иностранной спортивной делегации, в том числе от индийской, не было замечаний и претензий по поводу проведения лицензионных открытых чемпионатов Узбекистана», — отметили в НОК.

Комитет также прокомментировал аннулирование результатов открытых лицензионных чемпионатов Узбекистана.

«Со слов генерального секретаря Федерации плавания Республики Алишера Ганиева, каких-либо официальных писем FINA по этому поводу в Ташкент не направляла, хотя Федерация плавания Узбекистана неоднократно обращалась в FINA для получения разъяснений по поводу предоставленной информации и даже подала в Спортивный арбитражный суд (САS)», — следует из заявления.

В итоге, согласно информации Федерации плавания Узбекистана, FINA выдала лицензии лишь двоим пловцам из Узбекистана — Хуршиджону Турсунову и Наталье Критининой, на основе проекта «Universal Placе».

Национальный Олимпийский комитет, а также Совет ветеранов спорта Узбекистана «категорически осуждают нарушения установленных правил и норм, не соответствующих принципам Олимпизма и спорта, правил проведения соревнований и будут требовать от всех федераций и других спортивных организаций соблюдения всех норм и требований, утверждённых положений».

В связи с этим, НОК потребовал от президиума Федерации плавания Узбекистана: