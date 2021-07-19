В понедельник, 19 июля, в дорожно-транспортном происшествии в Бостанлыкском районе Ташкентской области погиб вице-президент Ассоциации MMA Узбекистана, боец смешанных единоборств Мурад Хантураев, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкентской области.

Как уточнили в управлении, авария произошла примерно в 11:30 на 68-м километре автомобильной дороги 4R-12, где столкнулись автомобили Lacetti и BMW X5. Последняя вылетела с дороги и перевернулась.

В результате инцидента на месте происшествия погиб водитель иномарки Мурад Хантураев. Находившийся рядом пассажир госпитализирован.

По данному факту Следственный отдел при ОВД Бостанлыкского района проводит предварительное расследование. Опубликовано видео с места происшествия.





Мурад Хантураев (1987 г. р.) начал профессиональную карьеру бойца в 2013 году. За это время одержал 10 побед (7 нокаутов) и потерпел два поражения (оба нокаутом).

В октябре 2018 года Мурад Хантураев был оштрафован на 16,2 млн сумов за драку возле одного из ночных клубов Ташкента. В ноябре того же года на спортсмена напали несколько неизвестных, которые нанесли ему ножевые ранения.

С ноября 2019 года был вице-президентом Ассоциации смешанных единоборств Узбекистана.