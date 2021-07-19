В понедельник, 19 июля, в дорожно-транспортном происшествии в Бостанлыкском районе Ташкентской области погиб вице-президент Ассоциации MMA Узбекистана, боец смешанных единоборств Мурад Хантураев, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкентской области.

Как уточнили в управлении, авария произошла примерно в 11:30 на 68-м километре автомобильной дороги 4R-12, где столкнулись автомобили Lacetti и BMW X5. Последняя вылетела с дороги и перевернулась.

В результате инцидента на месте происшествия погиб водитель иномарки Мурад Хантураев. Находившийся рядом пассажир госпитализирован.

Реклама на Газета.uz

По данному факту Следственный отдел при ОВД Бостанлыкского района проводит предварительное расследование. Опубликовано видео с места происшествия.


Мурад Хантураев (1987 г. р.) начал профессиональную карьеру бойца в 2013 году. За это время одержал 10 побед (7 нокаутов) и потерпел два поражения (оба нокаутом).

В октябре 2018 года Мурад Хантураев был оштрафован на 16,2 млн сумов за драку возле одного из ночных клубов Ташкента. В ноябре того же года на спортсмена напали несколько неизвестных, которые нанесли ему ножевые ранения.

С ноября 2019 года был вице-президентом Ассоциации смешанных единоборств Узбекистана.