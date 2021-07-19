Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате катастрофического наводнения на западе этой страны, сообщила пресс-служба главы государства.

Глава государства выразил искренние соболезнования и сочувствие родным и близким погибших, всему народу Германии, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

По данным Дойче Велле, количество погибших в результате стихийного бедствия на западе Германии составляет 156 человек. Как сообщил утром в воскресенье, 18 июля, представитель управления полиции в Кобленце, число жертв катастрофы в федеральной земле Рейнланд-Пфальц увеличилось еще на 12 человек и достигло 110. В Северном Рейне — Вестфалии к вечеру субботы, 17 июля, было зарегистрировано 45 смертей.

Кроме того, по меньшей мере один человек погиб при наводнении в верхнебаварском округе Берхтесгаденер-Ланд. Таким образом, погибших во время случившейся сейчас экологической катастрофы значительно больше, чем в результате так называемого «наводнения века», произошедшего на востоке Германии в 2002 году, когда в Саксонии погиб 21 человек.