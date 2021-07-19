В Чиланзарском районе Ташкента 21 июня погибла 20-летняя девушка, которая, по словам свекрови, случайно выпала из окна на девятом этаже дома. О случившемся и семейной жизни покойной в интервью Human.uz рассказала её мать Нодира Холикова. Вся семья девушки была из Кашкадарьинской области.

Женщина утверждает, что её дочь Эъзоза Озодова (2001 г. р.) не могла покончить с собой, а «смерть наступила не в результате падения, о чём свидетельствуют и телесные повреждения».

Предыстория

В июле 2019 года девушку выдали замуж за уроженца Шахрисабза, семья которого проживала в Ташкенте. По словам матери, «с первых дней семейной жизни муж начал избивать дочь, которая узнала о его непристойных привычках, в том числе употреблении наркотических средств». Девушка об этом сообщала и своей свекрови, которая обещала рассказать его отцу. Сам супруг открыто говорил супруге о своей жизни, привычках, утверждает Нодира Холикова.

Нодира Холикова.

Она добавила, что дочь не могла забеременеть на протяжении 11 месяцев, из-за чего над ней издевались и оскорбляли её.

«В начале марте прошлого года во время карантина её свекровь улетела в Турцию, но перед этим оставила в комнате сына диктофон с максимальным временем записи в 25 часов… Из записи были вырезаны только нужные моменты разговора со мной… Это тоже стало причиной избиений и оскорблений», — сказала мать покойной.

Нодира Холикова также заявила, что свекровь её дочери постоянно «оказывала на неё давление, не давала покоя, заходила в спальную комнату молодожёнов без стука и говорила о невоспитанности и необразованности невестки». По её словам, Эъзоза умела хорошо готовить, но была ещё неопытной по сравнению «с 50-летней женщиной, которая не обучила её и не объяснила быт новой семьи».

«Я сказала: ладно, не живи там, на что она ответила: „Нет, мама, я не та девушка, которая уступит своё место другой“. Она была смелой девушкой», — отметила мать погибшей.

Спустя некоторое время Эъзоза забеременела, а через пять месяцев после этого ей удалили аппендицит, но мать не смогла поехать навестить её. В феврале 2021 года девушка родила, но родители узнали об этом через других, рассказала Нодира Холикова.

«Издевательства не прекратились. Они называли её „тараканом“, „подкидышем“, говорили, что она не нужна даже своим родителям», — подчеркнула мать и добавила, что в мае дочь позвонила ей с телефона соседки, жаловалась, но, «даже тогда не говорила, что хочет покончить с собой».

«Она не убивала себя, её избили хорошенько, она потеряла сознание, они боялись, что она может рассказать об этом, поэтому сбросили. Они говорят, что козырёк окна сломался и она выпала. Моя дочь не умерла, упав с девятого этажа. Человека, который упал с девятого этажа, должно разорвать на части. Я у всех спросила. Она упала правой стороной, как будто кто-то ударил в эту сторону, голова даже не разбилась. Глаза, уши, нос остались такими же красивыми, какими были. Рука была сломана, только правой стороной. Как будто её взяли и скинули», — рассказала мать в слезах.

Женщина привела слова свекрови своей дочери, которая заявила, что ночью невестка зашла на кухню, чтобы приготовить кашу ребёнку, а она вскоре заволновалась и отправилась на кухню следом через 10−15 минут. В этот момент, по её словам, Эъзоза стояла в окне, а сватья не смога удержать её, только вырвала кусок платья. «Когда спросили, где этот кусок материала, она заявила, что выбросила», — добавила Нодира Холикова.

«А какому-то изданию она рассказала, что невестка случайно упала, пытаясь передвинуть шторы. Зачем ночью передвигать шторы? Разве это убедительно? Примерно в 00:20 моему супругу позвонил свёкор дочери и сообщил, что она сбросилась с девятого этажа», — сказала мать покойной и указала, свекровь и супруг девушки даже не пришли на похороны.

Нодира Холикова просит, чтобы сватья и зять были привлечены к уголовной ответственности.

Позже пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов сообщил, что по данному факту прокуратура Чиланзарского района проводит расследование, в ходе которого также будут рассмотрены заявления матери умершей девушки.