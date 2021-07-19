Компания АТТО совместно с Управлением транспорта Ташкента вводит новый способ оплаты проезда в столичных маршрутках. Теперь проезд можно будет оплатить и транспортной картой АТТО.

Кроме того, с 15 июля по 30 сентября действуют скидки для пассажиров, оплачивающих проезд транспортной картой АТТО. К примеру, при оплате наличными проезд в маршрутке будет стоить 2000 сумов, а при оплате картой — 1800 сумов.

На данный момент оплата картой будет приниматься в шести маршрутных такси:

110м — массив Ибн Сино — Алайский базар;

52м — массив Ибн Сино — торговый центр Fleshka (бывш. фабрика «Малика»);

27м — массив Юнусабад, 19 квартал — Чорсу, ГУМ;

135м — станция метро «Буюк Ипак йули» — поселок Улугбек;

34м — Чорсу — Чукурсай;

68м — Чорсу — Юнусабад — Хасанбай.





В маршрутке оплата за проезд будет производиться не по приобретаемому тарифному плану на автобус и метро. Независимо от вида транспортной карты (общего пользования или льготные) на ней должны быть дополнительные средства для оплаты проезда.

Карты АТТО можно приобрести в пунктах реализации месячных проездных УП «Тошйуловчитрансхизмат» и кассах УП «Тошкент метрополитени».

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