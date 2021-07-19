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20, 21 и 22 июля
Куда пойти на выходных в Ташкенте?
Три кинопремьеры, экскурсия в конноспортивном клубе, аквапарки, творческие мастер-классы, развлечения для детей и другие мероприятия трех предстоящих выходных.
По традиции редакторы Афиши отобрали для вас самые интересные мероприятия в столице.
Кино
«Панда против пришельцев. План спасения Земли»
«Оборотни внутри»
«Космический джем: Новое поколение»
7 фильмов, которые заставят поволноваться
Необычные сериалы по DC Comics
8 фильмов о спорте
7 фильмов о кулинарии, изменившей жизнь
7 летних фильмов о любви и приключениях
Лучшие фильмы о путешествиях
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Город
Экскурсии по конноспортивному клубу Argamak Sher
Каток в Humo Arena
Персональная выставка Баята Пулатовича Мухтарова
Фотовыставка «Семён Безносов — фотокорреспондент эпохи Узбекистан»
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Знания
Классическая «Мозгобойня»
Мастер-классы в Morozart
Онлайн мастер-класс Бориса Уборевича-Боровского
Гончарный мастер-класс в Human House
Классический «Квиз, плиз!»
Дети
Пони-клуб в Ташкентском зоопарке
Детские шоу в «Море»
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