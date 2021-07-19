Куда пойти на выходных в Ташкенте?

Три кинопремьеры, экскурсия в конноспортивном клубе, аквапарки, творческие мастер-классы, развлечения для детей и другие мероприятия трех предстоящих выходных.



По традиции редакторы Афиши отобрали для вас самые интересные мероприятия в столице.