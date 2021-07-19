Делегации правительства Афганистана и движения «Талибан» во время нового раунда переговоров в Катаре договорились достигнуть компромисса в интересах всех афганцев на основе исламских принципов, говорится в коммюнике по итогам переговоров, которое зачитал на пресс-конференции глава правительственной делегации и Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.

«Стороны договорились как можно скорее найти справедливое и прочное решение проблемы. Они понимают необходимость достижения компромисса, который отвечал бы интересам и чаяниям всех мужчин и женщин в Афганистане в свете исламских принципов», — цитирует заявление РИА Новости.

Однако по итогам двухдневнего раунда межафганских переговоров сторонам не удалось договориться о кратковременном прекращении огня или освобождении пленных, как это предполагалось наблюдателями до их начала.

Ранее движение «Талибан» предложило правительству Афганистана трехмесячное перемирие с условием освободить 7000 заключенных из числа своих сторонников.